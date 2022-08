Se billederne: Frederikshavn lagde igen Aalborg på is

ISHOCKEY:Det er Aalborg Pirates, der er forsvarende danske ishockeymestre, men her i forberedelserne til den nye sæson er det lokalrivalerne Frederikshavn White Hawks, der ser skarpest ud.

Fredag aften fulgt de op på 4-3--sejren i Aalborg for en uge siden med en sejr på præcis de samme cifre hjemme i Nordjyske Bank Arena. Igen var det stik imod skudstatistikken, som aalborgenserne vandt så klart som 26-16.

Afgørelsen på kampen faldt godt tre minutter før tid, da tjekken Radek Cip tæt under mål fik pucken i nettet, kort efter at han havde ramt stolpen.

Aalborg Pirates startede ellers kampen klart bedst, og der var blot spillet 12 sekunder, da Julian Jakobsen kom alene igennem med Tadeas Galansky i Frederikshavn mål. Sidstnævnte klarede dog flot i to omgange.

Efter fire minutter spil havde Thomas Spelling bud efter det lange målhjørne, men Galansky kom i vejen med det yderste af skulderen. Ben Carroll - ny back hos aalborgenserne - ville også teste hjemmeholdets målmand, men blev grebet ud.

Efter 10 minutters Pirates-pres vågnede Frederikshavn White Hawks dog. George Sørensen i målet var ryddet af vejen, men ved bagerste stolpe ramte holdets nye svenske forward, Daniel Trkulja, blot stolpen.

Anden gang, hjemmeholdet for alvor truede foran målet, var der til gengæld kasse. Fra en position bag mål fandt Thomas Søndergaard flot Aleksi Halme, der iskoldt løftede pucken højt i mål til 1-0 for White Hawks.

Siden blev Frederikshavns pres forstærket af et powerplay, hvor Radek Cip fik en gigantisk chance, men tjekken fik ikke ordentlig ram på pucken.

Radek Cip viste sig både frem som chanceskaber og skudtrussel for Frederikshavn White Hawks. Tjekken er denne sommer hentet i Odense Bulldogs. Foto: Martin Damgård

Aalborg Pirates kom ud til 2. periode med fornyet energi, men Nikolai Nielsen måtte se Tadeas Galansky klare hans hårde slagskud fra kort hold.

Det var derfor ikke ufortjent, at Kirill Kabanov fire minutter inde i perioden kunne udligne til 1-1. Russeren sendte et trækskud helt op under overliggeren, og så var der balance i regnskabet.

Fire minutter senere kom Pirates også på 2-1, da Anders Koch fra distancen passerede Tadeas Galansky, der havde sit udsyn spærret af trafik foran mål.

Midt i Aalborgs dominansslog hjemmeholdet dog hårdt tilbage. Radek Cip lagde perfekt pucken til rette for den russiske veteran Alexander Bumagin, der knap halvvejs i kampen hamrede udligningen til 2-2 i nettet.

Med seks minutter tilbage af 2. periode slog Pirates dog til igen og bragte sig foran 3-2. En fejlpasning i opspillet blev lynsnart straffet af Jeppe Jul Korsgaard, der first-timede pucken ind.

Jeppe Jul Korsgaard var efterfølgende tæt på at øge til 4-2 tæt under mål, mens aalborgenserne var i powerplay, men Tadeas Galansky fik på utrolig vis en benskinne i vejen, inden George Sørensen leverede et lignede mirakel på Christopher Frederikshavns afslutning - som afrunding på en actionfyldt 2. periode.

Fire minutter inde i 3. periode kom Frederikshavn på 3-3 i powerplay. Mens Lasse Bo Knudsen sad til afkøling blev Aleksi Halme dobbelt målscorer, og hjemmeholdet kunne såmænd været kommet foran kort efter. Daniel Olsson Trkulja fik en friløber, men George Sørensen reddede eminent.

Siden bølgede kampen frem og tilbage, inden tjekken Radek Cip altså kunne lade sig hylde som matchvinder.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 4-3 Ishockey, træningskamp

Periodecifre: 1-0, 1-3, 2-0

Mål: 1-0 Aleksi Halme (11.45), 1-1 Kirill Kabanov (24.03), 1-2 Anders Koch (27.17), 2-2 Alexander Bumagin (29.06), 2-3 Jeppe Jul Korsgaard (33.46), 3-3 Aleksi Halme (44.10), 4-3 Radek Cip (56.37)

Udvisninger: Frederikshavn 2x2 min,, Aalborg 6x2 min

Tilskuere: 815 VIS MERE

