Se billederne: God slutspurt sendte White Hawks tættere på Final4

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks tog tirsdag aften et stort skridt i forsøget på at spille sig i pokalturneringens Final4.

Vendelboerne hentede nemlig den tredje sejr i træk, da man vendte 1-3 til en 4-3-sejr efter overtid over Esbjerg Energy.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Billetterne til Final4 går til de fire hold, der er øverst placerede i Metal Ligaen efter 16 spillerunder. Efter 12 kampe ligger Frederikshavn White Hawks nummer et med 24 point. Der er otte point ned til Herlev på femtepladsen. Sjællænderne har dog spillet en kamp færre.

I de sidste fire kampe inden Final4-regnskabet gøres op, venter der Frederikshavn White Hawks udekampe mod Herning og Rødovre samt hjemmekampe mod SønderjyskE og Herlev.

Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 4-3 Periodecifre: 0-1, 2-2, 1-0, 1-0 Mål: 0-1 Kale Kerbashian (04.41), 0-2 Craig Puffer (26.34), 1-2Kirils Galoha (33.23), 1-3 Craig Puffer (34.27), 2-3 Aleksi Halme (39.12), 3-3 Elias Ulander (54.20), 4-3 Christopher Frederiksen (62.28) Udvisninger: Frederikshavn White Hawks 3x2 minutter, Esbjerg Energy 5x2 minutter Tilskuere: 1278 VIS MERE

Frederikshavn White Hawks måtte tirsdag aften foruden langtidsskadede Mads Larsen fortsat undvære spillere som Christian Mieritz, Niklas Pavel, Mikkel Bertelsen og Alexander Bumagin, men til gengæld var Nikolaj Krag Christensen tilbage på holdkortet efter en skadespause.

Han kunne dog ikke ændre på, at Esbjerg tog teten efter små fem minutters spil ved Kale Kerbashian. Godt seks minutter inde i anden periode blev den føring fordoblet, da Craig Puffer udnyttede en overtalssituation ovenpå en udvisning til hjemmeholdets Kirils Galoha til at komme på måltavlen.

Efter godt 13 minutter af anden periode fik Kirils Galoha gjort skaden god igen med en reducering til 1-2, men bare et minut senere havde Craig Puffer igen øget gæsternes føring.

Et lille minut inden anden periodes udløb fik Frederikshavn dog atter reduceret, da nytilkomne Elksi Halme leverede sit tredje mål i sin tredje kamp i White Hawks-trøjen.

Med godt fem et halvt minut tilbage af tredje periode kom Frederikshavn White Hawks så helt tilbage på omgangshøjde takket være endnu en finsk scoring, da Elias Ulander udlignede til 3-3.

To et halvt minut inde i overtiden blev Christopher Frederiksen matchvinder for Frederikshavn White Hawks.