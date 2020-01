Se billederne: God slutspurt var ikke nok for White Hawks

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks løb fredag aften ind i det første nederlag i 2020, da hjemmekampen mod Herning Blue Fox blev tabt 3-4.

Nederlaget til trods er Frederikshavn White Hawks fortsat nummer to i Metal Ligaen. Der er fire point ned til de nærmeste forfølgere.

Frederikshavn White Hawks - Herning Blue Fox 3-4 Periodecifre: 1-1, 0-0, 2-3 Mål: 1-0 Radim Piroutek (02.50), 1-1 Lasse Lassen (10.42), 1-2 Kristoffer Astorp (40.11), 1-3 Cameron Brace (40.51), 1-4 Reid McNeill (46.25), 2-4 Mikkel Bertelsen (47.47), 3-4 Patrick Madsen (59.41) Udvisninger: Frederikshavn 3x2 minutter og 1x10 minutter, Herning 1x2 minutter, 1x5 minutter og 1x20 minutter Tilskuere: 1696 VIS MERE

Der var ellers kun spillet små tre minutter i Nordjyske Bank Arena, før Frederikshavn White Hawks bragte sig foran fredag aften.

Mads Larsen og Thomas Søndergaard stod for forarbejdet, og så kunne Radim Piroutek sende pucken i nettet.

Næsten midtvejs i første periode blev Radim Piroutek dog sendt i straffeboksen i to minutter for en tripping, og det overtal udnyttede Herning til at bringe balance i regnskabet.

Hernings målscorer var den tidligere White Hawks-kaptajn Lasse Lassen.

1-1-stillingen holdt både første og anden periode ud, men til gengæld fik Frederikshavn en forfærdelig begyndelse på tredje periode, og med to mål i periodens første minut bragte Herning sig pludseligt foran 3-1.

Bare 11 sekunder efter at tredje periode var sat i gang, tog Herning føringen, og igen var det takket være et mål fra en tidligere Frederikshavn White Hawks-spiller. Kristoffer Astorp Lauridsen, der spillede i Frederikshavn fra 2016 til 2018, scorede til 2-1, og 40 sekunder senere øgede Cameron Brace gæsternes føring.

Seks minutter inde i tredje periode blev det også 4-1 til Herning, da Reid McNeill udnyttede en udvisning til Patrick Madsen til at sende pucken ind bag Samuel Jukuri i Frederikshavns mål.

Hjemmeholdet fik bragt lidt fornyet spænding ind i opgøret små 12 minutter før tid, da Mikkel Bertelsen reducerede til 2-4. 19 sekunder før tid fik White Hawks endda også reduceret til 3-4 på mål af Patrick Madsen, men nærmere point kom vendelboerne ikke.

Frederikshavn skal i kamp igen på søndag, hvor det gælder en udekamp mod Esbjerg.