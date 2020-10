Se billederne: Godt comeback var ikke nok for Vendsyssel

HÅNDBOLD:Elitesport Vendsyssel tabte søndag et vigtigt skridt i bunden af herrernes 1. division i håndbold, da det på hjemmebane blev til et nederlag på 22-23 til Otterup, der som Vendsyssel frister en tilværelse i den tunge ende af rækken.

Et godt comeback var ellers lige ved at sikre point. Vendelboerne var bagud 9-17 efter 45 minutters spil, men havde til allersidst alligevel muligheden for at udligne.

- Det havde været tyveri, hvis vi havde fået point i dag, for det spillede vi simpelthen for dårligt i første halvleg til at kunne fortjene. Gutterne skal selvfølgelig have cadeau for, at vi til sidst alligevel kunne have fået point, men man får ikke mange point i 1. division, når man kun spiller håndbold i et kvarter, konstaterer Elitesport Vendsyssel-træner Morten Holmen.

62

























































































































Foto: Claus Søndberg

Nederlaget var en ekstra stor streg i regningen, fordi Otterup er et af de hold, Vendsyssel med rimelighed kan forvente at skulle kæmpe med om at undgå de tre nederste pladser, der udløser direkte nedrykning til 2. division.

- Det lægger selvfølgelig pres på os. Vi må trøste os med, at vi kun tabte med en, og det kan jo vise sig vigtigt i det indbyrdes regnskab. Havde vi tabt med otte, havde vi næsten tabt et ekstra point, siger Morten Holmen.

Elitesport Vendsyssel er noteret for tre point efter sæsonens første syv kampe og ligger i øjeblikket tredjesidst. Der er dog kun ét point op til holdene over nedrykningsstregen.

- Havde vi stået med fire eller måske fem point nu, kunne vi være tilfredse. Nu er vi et eller to point efter planen, og de point må vi ud at finde et sted, siger Morten Holmen.

I søndagens kamp blev Casper Holmen med syv scoringer topscorer for Elitesport Vendsyssel, der skal i kamp igen på onsdag ude mod HEI.