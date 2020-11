Se billederne: Gulvtur i dramatisk aalborgensisk boksebrag

BOKSNING:Det blev lige så tæt som forventet, da Aalborgs to eneste repræsentanter ved DM i amatørboksning lørdag eftermiddag tørnede sammen i semifinalen i weltervægt.

AK Jydens forsvarende mester Sune Heltberg og værtsklubben Lindholms Mathias Høyer Christensen fik højlydt opbakning i Nørresundby Idrætscenter, og det begyndte særdeles dramatisk.

30-årige Sune Heltberg løb tidligt ind i en lige højre fra Mathias Høyer og røg i gulvbrædderne.

- Jeg havde lidt løse fødder i starten, og så ramte han mig lidt heldigt. Det betød ingenting, for jeg følte mig ikke rystet. Og jeg synes, at jeg boksede resten af kampen, som jeg skulle, siger Jyden-bokseren, der endte med at vinde på såkaldt "split decision" - med dommerstemmerne 2-1.

Sune Heltberg føler dog, at han vandt alle tre omgange, selvom de var tætte.

- Jeg synes, at jeg var den, der tog initiativet, havde midten af ringen og slog flest slag. Men Mathias er stærk, så det var også nødvendigt.

Den aaalborgensiske duel fik de 300 tilskuere helt op af stolene, og det var svært for de to sekundanter at få ørenlyd.

- Når man bokser på hjemmebane, er publikum meget splittet, for alle kender hinanden lidt på kryds og tværs i Lindholm og Jyden. Der blev råbt godt igennem, og det var en fed kulisse, siger Sune Heltberg.

Han skal i finalen søndag møde frederikshavneren Enock Mbilizi, der i sommer flyttede til Aarhus og derfor stiller op for FAK. Han vandt også sin semifinale - over Al-Tamini fra Vollsmose - med dommerstemmerne 2-1. Undervejs fik han en advarsel og måtte tage imod en tælling.

- Men tællingen skulle aldrig have fundet sted, for han ramte mig med sin albue. Så min sejr var fortjent, fastslår Enock Mbilizi, der endnu har sin første sejr til gode over søndagens finalemodstander.

- Jeg føler, jeg allerede har vundet over ham, men dommerne sagde noget andet dengang. Efter i morgen skal der også stå på papiret, at jeg er den bedste, siger frederikshaveren om finalekampen mod Sune Heltberg.

