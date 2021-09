Se billederne: Hattrick, da Thisted-kvinder gjorde ondt værre for pointløse AaB

FODBOLD:Der var endnu en gang dømt nordvestjysk opgør i Gjensidige Kvindeligaen, da FC Thy-Thisted Q lørdag to imod AaB i femte spillerunde. Thyboerne dominerede stort og vandt hele 5-0, hvilket betyder, at de hænger på i toppen, mens aalborgenserne fortsat er uden point.

Dagens kvinde i skysovs blev Malene Sørensen, der stod for hele tre af Thisteds fem mål, og dermed gik hun var at være målløs i sæsonen til at være delt topscorer sammen med Rikke Dybdahl og Beate Marcussen (alle på tre mål).

- Det var superfedt og ikke hver dag, man får lov til at score tre mål på hjemmebane indenfor den første halve time. Hele kampen var dog en god holdindsats, siger Malene Sørensen og sender masser af roser videre til holdkammeraterne.

FC Thy-Thisted Q og AaB tørnede lørdag sammen i Gjensidige Kvindeligaen. Foto: Henrik Bo

Den nye Thisted-topscorer er også godt tilfreds med sæsonstarten, men det er ikke ensbetydende med, at hun ikke er bevist omkring det, der venter forude.

- Vi har fået en rigtig god start, men det har vi prøvet før, så vi er langt fra færdige endnu. Vi skal ud og holde fast og kæmpe videre, fastslår Malene Sørensen.

Solen stod højt på himlen over det historiske stadion på Lerpyttervej i Thisted, da thyboerne endnu en gang kunne byde et nordjysk hold på besøg. For godt en uge siden blev man slået 4-2 samme sted af bomstærke Fortuna Hjørring efter en ellers god indsats.

Det var samme gode energi, hjemmeholdet kom ud med, da man åbnede ballet mod AaB med en scoring til 1-0 efter blot seks minutters spil. Malene Sørensen fyrede af fra distancen, og målmand Emberly Abigail Sevilla formåede ikke at holde bolden ude af netmaskerne.

Cheftræner for AaB, Claus Larsen, havde valgt at stille defensivt op, og det lignede et håb om, at man kunne lukke ned for det målfarlige hjemmehold. Det var dog ikke et system, som Thisted-kvinderne havde de helt store problemer med at nedbryde.

Efter 18 minutter stod Malene Sørensen klar igen, efter bolden kom retur fra et skud på overliggeren, og så kunne hun notere sig for sit andet mål i kampen og udbygge thyboernes føring med 2-0.

Det blev en sand målfest i Thisted, da hjemmeholdet besejrede AaB. Foto: Henrik Bo

Det var ikke sidste gang navnet Malene Sørensen blæste over højtaleranlægget. Det var nemlig for tredje gang selv samme, der kunne sparke bolden i målet til 3-0 blot fire minutter senere. Dermed noterede hjemmeholdets nummer 15 sig for et vaskeægte hattrick.

Hun endte dog ikke med at blive kampens eneste målscorer, da Lise Dissing også ville være med i målfesten. Hun scorede til 4-0 i starten af anden halvleg, og fjernede AaB's sidste håb om at komme tilbage.

I overtiden tværede Beate Marcussen så lidt mere salt i såret med målet til 5-0 for FC Thy/Thisted Q.