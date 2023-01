Se billederne: Helenius i fuld gang med AaB-jobbet

AALBORG:Onsdag formiddag var Nicklas Helenius for første gang i aktion i en AaB-træning, efter at han 16 timer forinden havde skrevet en treårig aftale med superligaklubben.

Det skete på kunstgræsbanerne i Gistrup, hvor AaB træner hele vinteren, og det underlag er ikke spor fremmed for Helenius. I Silkeborg har han været vant til at træne og spille på Jysk Park, der også har kunstgræs.

- Der må jeg dog nok sige, at underlaget på Jysk Park vinder, men det er også den absolut nyeste generation, der er lagt dernede. Det ændrer dog ikke på, at det var dejligt at møde alle drengene og opleve en træning med masser af tempo og energi, beretter Nicklas Helenius.

Ovenpå den første træning er angriberen ikke i tvivl om, at han har noget at byde ind med, når det går løs for AaB i foråret.

Nicklas Helenius sammen med Rasmus Thelander. To tidligere AaB-helte, der denne vinter er vendt retur til klubben for at hjælpe i nødens stund. Foto: Henrik Bo

- Jeg føler mig helt sikker på, at jeg godt kan hjælpe med nogle ting i form af min bevægelighed oppe foran. Jeg kan også se, at der er nogle muligheder for at sætte boldene på spil i mellemrummene, så det skal vi turde. Der er nemlig mange rigtig gode mellemrumsspillere i den her trup, som vi skal have sat i scene, lyder hans analyse.

Det er om præcis en måned, at AaB skal i aktion i forårspremieren på hjemmebane mod AGF, og Nicklas Helenius synes, at det giver god tid til at arbejde på form og systemer.

- Det er lang tid, og de sidste fire-fem vintre har jeg nok først ramt topformen de sidste to uger. Man passer lidt mere på sig selv og bygger det stille og roligt op i sådan en opstart, siger han.

Nicklas Helenius har mulighed for at få kampminutterne i benene, når AaB på fredag møder AC Horsens i en testkamp. Det er et opgør, som vi livestreamer her på nordjyske.dk.

