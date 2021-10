Se billederne: Hobro hiver første sejr hjem med målfest

FODBOLD:Der var forløsning i Hobro, da slutfløjtet lød, og klubben havde hevet sin første sejr i sæsonen hjem. Fremad Amager blev udspillet og besejret hele 5-0.

Det var en potentiel svær opgave, der ventede Hobro, som stadig var uden en sejr i sæsonen. Det var et bundopgør om vigtige point, som Hobro havde særligt brug for som ligaens absolutte bundprop.

Kampfakta Hobro IK - Fremad Amager 5-0 (3-0) Mål: 1-0 Oliver Klitten (7. minut), 2-0 Oliver Klitten (27. minut), 3-0 Jacob Haarh (32. minut selvmål), 4-0 Louicius Deedson (63. minut), 5-0 Oliver Thychosen (83. minut), Advarsler: Hans Bonnesen (27. minut), Jacob Haarh (68. minut), Hobros opstilling (4-3-3): Adrian Kappenberger - Frederik Søgaard, Frederik Dietz, Jesper Bøge, Jacob Tjørnelund (Kristoffer Østergaard 77. minut) - Abdoul Yoda, Frederik Mortensen (Sebastian Avanzini, 68. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen (Mathias Nygaard 46. minut) - Don Deedson, Kasper Høgh (Danny Amankwaa 68. minut), Oliver Klitten (Oliver Thychosen 76. minut) VIS MERE

Hjemmeholdet kom bedst fra start, og allerede efter seks minutters spil resulterede et flot skud, der endte over mål, med et hjørnespark til klubben. Det blev startskuddet for himmerlændingene, der bragte sig foran med 1-0, da Oliver Klitten fik bolden efter turmult foran Fremad Amager-målet.

Hobro kom til flere gode muligheder. Blandt andet havde Louicius Deedson flere gode skud på mål, der enten sneg sig forbi stolpen eller blev stoppet af Jacob Larsen i udeholdets mål.

Se flere billeder nederst i artiklen

5







Hobro vandt for første gang i denne sæson, da man smadrede Fremad Amager 5-0.

Efter 26 minutters spil var det endnu engang Oliver Klitten, der blev målscorer, da han med et flot skud udenfor feltet fik bolden i nettet til 2-0

Hjemmeholdet havde sine defensive udfordringer, og op til flere gange virkede det nemt for Fremad Amager at komme igennem forsvaret og til muligheder foran Hobro-målet. Heldigvis for de blå og gule var amagerkanerne ikke effektive i sine afslutninger, og derfor nåede det aldrig helt at blive farligt.

Mens Fremad Amager ikke fik scoret på sine muligheder, gav Hobro den til gengæld gas. En halv time inde i kampen var det nemlig endnu en gang nordjyderne, der kunne juble, da et flot indlæg endte foran Jacob Haarh, der fik sendt bolden sikkert i mål. Dog var det hans eget, og så stod der 3-0 til hjemmeholdet ved pausen. Et helt igennem flot angreb.

Hvad end cheftræner Martin Thomsen sagde til sine spillere i pausen, så virkede det, da hjemmeholdet kom ud til anden halvleg med masser af aggressivitet. End ikke en udskiftning af en storspillende, men skadet, Mikkel Mejlstrup Pedersen kunne ændre Hobros dominans.

Manden, der i første halvleg havde døjet med at få bolden det sidste stykke vej ind i målet, kunne endelig se det ske efter 63 minutters spil, hvor det lykkedes Louicius Deedson at bringe Hobro foran med 4-0.

Kampens sidste halve time bød på flere og mange chancer til Hobro, der kom flot frem til målet ved både dødbolde og kontraløb. Dog formåede klubben ikke med at få scorede på de mange muligheder, indtil Oliver Thychosen og Danny Amankwaa fik spillet sig alene igennem i en to-mod-en-situation, og så kunne Oliver Thychosen sikkert score til hele 5-0.

Dermed blev forbandelsen brudt for Hobro, da det lykkedes bundholdet at hive sæsonens første og længe ventede sejr hjem i en målrig affære.