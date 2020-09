Se billederne: Jammerbugt fik endelig ram på drilsk lillebror

FODBOLD:I sidste sæson kom både Hobro og AaB forbi Soffy Road, men i denne sæsons Sydbank Pokalen bliver det ikke til et eventyr af den kaliber for Vejgaard Boldspilklub.

Med en 2-0-sejr på Soffy Road satte Jammerbugt FC nemlig et hurtigt punktum for Vejgaards deltagelse i pokalturneringen.

- Det er selvfølgelig helt vildt ærgerligt, men jeg synes, at vi kæmpede vores chance, og så må vi gå efter oplevelsen igen næste år, siger Vejgaard-målmand Peter Sandberg Nielsen.

Jammerbugts sejr blev grundlagt med en scoring i hver halvleg. Nikolaj Lyngø scorede efter en dødbold efter 25 minutters spil, og selv om gæsternes Søren Vendelbo Pedersen få minutter inden var blevet sendt tidligt i bad efter sit andet gule kort, bankede Bardhec Bytyqi i det 81. minut det sidste søm i Vejgaards pokalkiste.

For Jammerbugt var det en tiltrængt sejr over den nordjyske lillebror, der de seneste sæsoner har strittet godt imod i de indbyrdes møder.

- Jeg tror, at det er fire kampe i træk, hvor vi ikke har vundet over dem, så det var dejligt endelig at vinde over Vejgaard, siger Jammerbugt-angriberen Viktor Ahlmann.

Historien om tirsdagens pokalkamp var dog også, at den ikke lod til at have højeste prioritet hos nogen af de to nordjyske hold, der begge havde skiftet godt ud på holdene sammenlignet med weekendens turneringskampe.

- Det var præget af, at det var to hold, der var sat lidt sammen til opgaven, og der var nogle, der havde brug for spilletid, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck, hvis hold har vundet sæsonens to første kampe i 2. division.

Vejgaard har hentet otte point i de første fire kampe i Danmarksserien og kan i weekenden spille sig op på førstepladsen med en sejr i udekampen over Lyseng, og derfor var der flere spillere, der fik et hvil tirsdag aften.

- Jeg synes, at mange af dem, der spillede, greb chancen og fik gjort sig til kandidater til kampen i weekenden. Jammerbugt havde godt nok flest chancer i kampen, men de er også det bedste hold, så det var forventet, siger Peter Sandberg Nielsen.

Hos Jammerbugt FC var Viktor Ahlmann en af de spillere, der nød godt af de mange udskiftninger. Den tidligere AaB'er er ikke længere en urørlig del af Jammerbugts idealopstilling og måtte i weekendens 5-3-sejr over Middelfart tage til takke med en plads på bænken.

- Vi skal alle være på dupperne til træning, og sådan har det ikke altid været i Jammerbugt. Vi har en solid trup, hvor alle skal være fuldt fit for at få lov til at spille i weekenden. Det skærper os kun, og det kan man se indtil videre i starten af sæsonen, lyder det fra Viktor Ahlmann.

Med sejren kan Jammerbugt FC nu se frem til et opgør mod Middelfart i anden runde, mens Vejgaard kan rette fokus mod Danmarksserien, hvor det langt fra er en umulig opgave at sikre en hurtig returbillet til 2. division.

- Jeg synes, at det begynder at se bedre og bedre ud. Vi har en masse unge gutter, som begynder at finde sig bedre til rette i omklædningsrummet og også stepper op på banen. Det har ikke været kønt i de første kampe, men vi har hentet otte point, og når vi får spillet holdet bedre sammen, tror jeg helt sikkert, at vi kan spille med om oprykningen. Der er noget at bygge på, siger Peter Sandberg Nielsen, der også i 2. division var en af nøglespillerne på Vejgaards hold.

Der er dog ingen risiko for, at han gør som Christian Pagh, Lasse Storvang og Mathias Mortensen, der har fortsat karrieren hos andre klubber i 2. division.

- Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg er lige blevet far, så der er nogle andre prioriteter i livet nu, siger Peter Sandberg Nielsen.