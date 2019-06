Se billederne: Løbemaskinen Hvilsom slår hårdt tilbage i Hobro

FODBOLD: Hobro IK har sat ild i optakten til den nye superligasæson. Det sker traditionelt set med en test af konditionen - en såkaldt bip-test - og her viste et af klubbens nye ansigter sig stærkest.

Mads Hvilsom er vendt tilbage til Hobro efter fire års fravær, og hvis der er noget, angriberen ikke har mistet, er det evnen til at løbe. Hans første handling var nemlig at genindtage tronen som vinder af bip-testen, som han også sad hårdt på i sin forrige periode i klubben. Tættest på at kunne følge med Hvilsom var midtbanespilleren Mikkel Mejlstrup Pedersen.

Der er i øvrigt ikke sket den store revolution i Hobros spillertrup hen over sommerferien. Udover Mads Hvilsom er Oliver Thychosen kommet til, mens Yaw Amankwah er forsvundet.

- Jeg synes, at det er den bedste opstart, vi har haft i vores tid i Superligaen - både hvad angår kvaliteten af truppen og antal spillere. Vi mangler dog en midtstopper, som vi stadig kigger efter, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.