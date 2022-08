Se billederne: Mikkel Hansens første træning med Aalborg

HÅNDBOLD: Mandag morgen fik Aalborg Håndbold fløjet klubbens største stjerne til dato til byen. Mikkel Hansen landede klokken 08.55 i Aalborg Lufthavn, og godt en time senere gik han på gulvet til træning sammen med de nye holdkammerater.

En horde af fotografer og journalister var mødt op til aalborgensernes træning for at få de første skud af Mikkel Hansen i Aalborg Håndbolds klæder. Her var blandt andet gensyn med Henrik Møllgaard, som Mikkel Hansen var holdkammerat med i Paris og selvfølgelig kender gennem mange fælles år på landsholdet.

Landsholdsstjernen har ikke spillet kamp siden marts, hvor han blev opereret i knæet og siden fik en blodprop i lungerne. Det er derfor usikkert, hvornår han kan komme i kamp for aalborgenserne.

- Nu må vi se, hvordan min form er, men umiddelbart har jeg fået trænet rigtig fint. Der er ingen tvivl om, at jeg er håndboldsulten, men nu skal vi lige have en snak om det videre forløb. Jeg er stadig er på noget blodfortyndende medicin, som gør, at jeg ikke kan være med i kampene i øjeblikket, siger Mikkel Hansen.

- Men nu glæder jeg mig i første omgang til at sige hej til vores fans senere i dag og få en forsmag på alt det, der er i vente i Aalborg, tilføjer han.

Mikkel Hansens første træning