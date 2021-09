Se billederne: Mors-Thy sejrede i lokalopgør og tog første sejr i ligaen

HÅNDBOLD:Det holdt ualmindeligt hårdt i lokalopgøret mod Skive fH, men Mors-Thy Håndbold levede op til favoritværdigheden og tog ligasæsonens første sejr. Oprykkerne fra Skive fH blev hjemme med Bette Balkan i ryggen besejret med 31-28.

Mors-Thy's cheftræner, Niels Agesen, viste fra start den unge målmand Rasmus Henriksen stor tillid, da han startede i målet. Han betalte da også strakt tilbage ved at forhindre Skive fra at score i de tre første angreb, men omvendt sendte han også to gange bolden direkte tilbage i hænderne på Skive-spillerne.

Hjemmeholdet slog derfor ikke kapital af redningerne, og kampens tavleansvarlige havde god tid til at få drukket den sidste rest kaffe i koppen.

Der kom dog hul på målbylden, som kampen skred frem. Bjarke Christensen kunne med sin tredje scoring efter syv minutter sikre Mors-Thy det første lille hul på 4-2.

Bjarke Christensen gjorde et vigtigt bidrag til sejren med sine syv scoringer. Foto: Martin Damgård

Mors-Thy fik herefter ualmindeligt svært ved at spille sig igennem Skive-forsvaret. Det var derfor hovedsageligt fra den normale højre fløj Tim Sørensen, der for tiden er omskolet til højre back, at løsningerne kom. Han voldte særligt problemer med sin fart omkring skibonitternes midterakse.

Men det var ikke nok til at holde snor i Skive, som noget overraskende bragt sig foran 12-9 efter 20 minutter. Mors-Thy kunne endda takke en stærkt spillende Rasmus Henriksen for, at det trods alt ikke stod værre til.

Mors-Thy Håndbold - Skive fH 31-28 (13-14) Målscorere for Mors-Thy: Tim Sørensen 8, Bjarke Christensen 7, Erik Toft 7, Sander Øverjordet 4, Axel Franzén 3, Emil Hansson 1, Lasse Pedersen 1 Topscorer for Skive: Benjamin Holm 7 Stillinger undervejs: 3-2, 6-5, 8-9, 11-12, 16-16, 21-20, 27-23, 30-25 Udvisninger: Mors-Thy 2x2 minutter, Skive 2x2 minutter VIS MERE

De offensive problemer fortsatte for Mors-Thy, som havde svært ved at finde løsningerne. Det var da også kun de rutinerede kræfter fra sidste sæson Tim Sørensen, Bjarke Christensen og Erik Toft, som efter 23 minutter havde nettet for Mors-Thy.

Det lykkedes dog at lukke hullet til Skive, da Erik Toft udlignede til 12-12, men kontakten var kun et stakket frist, for udeholdet generobrede hurtigt en tomålsføring med tre minutter til pause.

Rasmus Henriksen storspillede for Mors-Thy og sluttede med en redningsprocent tæt på 40 procent. Foto: Martin Damgård

Rasmus Henriksen sørgede for to store redninger i slutningen af første halvleg, og derfor kunne Axel Franzén reducere forspringet til 13-14, da de to hold gik i omklædningsrummene.

Den norske skarpskytte Erik Toft havde ladt sniperen i pausen og med tre velplacerede skud på få minutter, sørgede han for, at Mors-Thy holdt tæt kontakt til Skive.

Gæsterne var dog et ualmindeligt træls bekendtskab. De skød sig resolut tilbage i front, så snart Mors-Thy var kommet på omgangshøjde.

Sådan fortsatte det uden undtagelser frem til 40. spilleminut. Her kunne Tim Sørensen med endnu et af sine mange gennembrud skyde Mors-Thy foran med 20-19.

Det gav tydeligt hjemmeholdet mulighed for at spille mere frit. Forsvaret gik hårdere til værks, og tvang Skive-spillerne til tekniske fejl, mens offensiven højnede effektiviteten. Bjarke Christensen kunne derfor bringe Mors-Thy foran med 23-20.

Værterne fortsatte i det høje gear, og Tim Sørensen kunne med seks minutter og med sin ottende scoring sikre en føring på 29-24.

Skive fik med et par hurtige scoringer bragt spænding tilbage i kampen. Forspringet var barberet ned til to mål med godt tre minutter igen.

Mors-Thy havde flere gange muligheden for at afgøre kampen, men inviterede gang på gang Skive tilbage. Det var derfor først med 37 sekunder tilbage, da Lasse Pedersen scorede til 31-28, at kampen blev afgjort.