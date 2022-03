Se billederne: Mors-Thys ubesejrede stime brudt i vildt lokalopgør

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold tabte 24-27 på hjemmebane til lokalrivalerne Lemvig-Thyborøn Håndbold i et utroligt dramatisk og hårdt spillet opgør, hvor Mors-Thy desuden manglede de to store norske profiler Sander Øverjordet og Erik Toft.

Der var tænding fra kampens start, hvor der blev tacklet igennem, og det var derfor heller ikke nogen overraskelse, at første afslutning kom på straffekast. Det straffekast tilfaldt Lemvig-Thyborøn, men Rasmus Henriksen i Mors-Thy-målet viste, at der skal mere til at passere ham.

Angrebet efter viste Mors-Thy tænder i angrebet ved stjernen Mads Hoxer Hangaard, der bankede bolden i mål, og så var Mors-Thy - og den udsolgte hal - ligesom i gang med opgøret.

Mads Hoxer forsøgte igen i næste angreb, men denne gang fik han en hård tackling, imens han hang i luften i skudafvekslingen. Han lå et stykke tid på jorden og tog sig omkring skulderen. Han satte sig ud på bænken de kommende minutter, men kom heldigvis på banen igen senere i første halvleg.

Første halvleg bar præg af hårde dueller på kryds og tværs, mange straffekast og udvisninger. Det var samtidig en kamp, hvor dommerne fra start blev sat på prøve af tilskuerne og især de medrejste Lemvig-Thyborøn-fans var utroligt utilfredse med dommerne i løbet af de første 30 spilleminutter.

Det var Mors-Thy, der startede bedst i halvlegen, men det var uden tvivl Lemvig-Thyborøn, der sluttede bedst af. Mors-Thy måtte dermed gå til pause bagud 12-14 på hjemmebanen i Thy Hallerne.

Kampfakta Mors-Thy Håndbold - Lemvig-Thyborøn Håndbold Stillinger undervejs: 2-1, 4-5, 8-7, 10-10, 12-12, (12-14). 13-16, 17-18, 20-20, 23-23, 24-25. Mål, Mors-Thy: Mads Hoxer 7, Bjarke Christensen 5, Marcus Midtgaard 4, Axel Franzén 3, Emil Hansson 1, Jonas Hermannsen 1, Lasse Pedersen 1, Tim Sørensen 1, Victor Norlyk 1. Topscorer, Lemvig: Nicolaj Spanggard 7, Jorn Smits 7. Udvisninger: Mors-Thy 3. Lemvig-Thyborøn 4. Tilskuere:

Mors-Thys comeback lod vente på sig fra starten af anden halvleg, men de hang på Lemvig, der de første ti minutters tid dog konstant var foran med ét eller to mål. Den føring udlignede Mors-Thy Håndbold ved Marcus Midtgaard efter præcis 14 minutters spil af anden halvleg.

Ligesom i første halvleg, var der utroligt mange spilstop på grund af de mange dueller, og det satte lidt af rytmen ud af opgøret, men det var underholdende, intenst og nervepirrende. Der var lagt til en vild afslutning i Thisted denne onsdag aften.

Et af de spændende bekendtskaber, Niels Agesen onsdag satte på banen var 18-årige Victor Norlyk, der i hvert fald viste, at han ikke var bange for at spille med og mod de store drenge, da han flere gange forsøgte at skabe noget, og faktisk allerede lykkedes med at score på sin første afslutning.

Herefter lykkedes tingene ikke helt for den unge playmaker og heller ikke for Mors-Thy, der måtte se Lemvig-Thyborøn komme foran igen frem mod slutningen af kampen. Denne gang slap de ikke føringen og kunne dermed hente ind på nordjyderne i stillingen.

Mors-Thy er stadig på 7. pladsen, imens Lemvig-Thyborøn er fire point efter Mors-Thy på den 9.plads, begge hold helst vil undgå at ende på. Top-8 giver nemlig plads i slutspillet.

Mors-Thy spiller næste opgør 12. marts på udebane mod HTH Herreligaens førsteplads GOG.