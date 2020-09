Se billederne: Morsø FC holdt stand i 20 minutter mod overmagten

FODBOLD:Pokalturneringen er fodboldspillets bedste bud på den scene, hvor lille David kan få skovlen under mægtige Goliat. Som i 1987, da Skagen sendte Brøndby ud i pokalmørket og for evigt sikrede sig retten til at være referencepunktet for pokalsensationer i dansk fodbold.

Men oftest går det altså bare præcist, som præsten på forhånd havde prædiket, og sådan var det tirsdag aften, da Morsø FC's Serie 2-hold var helt og aldeles chanceløse mod Viborg FF fra landets næstbedste række.

Midtjyderne skulle godt nok bruge 20 minutter på at få prikket hul på målbylden, men derfra var der ingen vej tilbage. Den ellers heroisk kæmpende Morsø-målmand Lars Jespersen måtte i alt pille bolden ud af nettet ni gange i 0-9-nederlaget.

Morsø FC - Viborg FF 0-9 (0-4) Mål: 0-1 Sebastian Grønning (20. minut), 0-2 Christian Sørensen (32. minut), 0-3 Sebastian Grønning (36. minut), 0-4 Younes Bakiz (38. minut), 0-5 Shelove Achelus (55. minut), 0-6 Alassana Jatta (63. minut), 0-7 Mads Lauritsen (72. minut), 0-8 Alassana Jatta (75. minut), 0-9 Casper Gandrup (85. minut) VIS MERE

- Det blev så svært som forventet. Vi ville gerne, at vi havde tabt knapt så stort, men vi vidste jo godt, at der ville være stor forskel, konstaterer Mickey Berg, der er spillende træner i Morsø FC.

Den tidligere mangeårige Thisted FC-spiller har i modsætning til sine holdkammerater erfaring fra de danske divisioner, men som enlig angriber kunne han på ingen måde gøre nogen forskel mod de overlegne gæster.

- Som vi talte om i pausen, var jeg lidt Palle alene i verden deroppe. Der var 50 meter til nærmeste medspiller, siger Mickey Berg.

Der skulle således ikke mange fingre i brug for at tælle de gange, morsingboerne fik kæmpet sig op på Viborgs banehalvdel.

Hjemmeholdet blev ikke noteret for en eneste afslutning, og Viborg-målmand Can Dursuns største anstrengelse på aftenen var, da han i anden halvleg måtte løfte sin højrearm for at skærme for den lavtstående sol over Morsø Multipark.

- Vi ville selvfølgelig gerne have spillet os frem til en afslutning, men jeg tror alligevel, at det her er en kamp, der giver vores unge drenge en masse. De fik at se, hvor hurtigt det går på højeste niveau, siger Mickey Berg.

For den resultatmæssige lussing til trods er tirsdagens pokalkamp et af højdepunkterne i den nu femårige klubs historie.

Den nærmeste nabo på H.C. Ørstedsvej i Nykøbing er håndboldherrerne Mors-Thys hjemmebane, der i årevis har været ramme om kampe på højeste niveau, mens Morsø FC venter på, at en decideret opvisningsbane bliver klargjort.

Fremmødet til tirsdagens pokaldyst i de mere ydmyge rammer var dog pænt, ligesom salget af pølser også skæppede i klubkassen.

- Det var fedt, at der kom nogle folk, og det er jo også det, der er sjovt ved pokalturneringen. Vi var heldige at møde et hold, der kunne trække lidt tilskuere til, så det var, som det skulle være, siger Mickey Berg.

Måske kommer der flere oplevelser af den kaliber de kommende år. Morsø FC er de seneste sæsoner dumpet fra Jyllandsserien ned i Serie 2, men snart skulle elevatoren gerne gå den anden vej.

- Det har været svært de seneste år, fordi vi har haft meget få seniorspillere i klubben, men det er heldigvis ved at vende.

- En by som Nykøbing skal selvfølgelig have et hold, der ligger højere oppe end i Serie 2, men der har ikke været til mere de seneste år. Det er som sagt ved at vende, så nu skal vi bygge stille og roligt på, siger Mickey Berg.