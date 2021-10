Se billederne: Nedturen fortsatte for AaB-kvinder

FODBOLD:Det blev heller ikke i sæsonens niende forsøg, at AaB fik det første point i Gjensidige Kvindeligaen.

Lørdag blev det til et 0-1-nederlag på hjemmebane til FC Nordsjælland, og derfor er AaB stadig noteret for nul point med fem runder tilbage af grundspillet.

Se billeder fra kampen nederst artiklen.

Før sæsonen var det AaB's ambition at blive et af de seks hold, der til foråret skal spille slutspil, men der er ti point op til sjettepladsen, der indtages af Kolding, som endda har spillet en kamp færre end AaB.

AaB - FC Nordsjælland 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Karen Linnebjerg Knudsen (39. minut) Advarsler: Sofie Lybæk, AaB (57. minut) AaB's opstilling (4-2-3-1): Line Andersen - Cille Bundgaard Holst (Emma Lind Simonsen, 86. minut), Emma Nøddelund, Lauren Michele Harkes, Amandine Pierre-Louis (Georgia Wilson, 76. minut) - Karoline Marie Petersen (Emily Alice Sands, 64. minut), Sofie Lybæk (Frida Vang Sørensen, 86. minut) - Pernille Skrydstrup Pedersen, Benedicte Moss Rasmussen, Ulrikke Linde (Julie Haugaard, 64. minut) - Nicole Loren Robertson VIS MERE

AaB fik ellers en god mulighed for at komme foran i kampens sjette minut, da bolden landede for fødderne af Benedicte Moss Rasmussen tæt under mål, men hun skovlede den store chance et godt stykke over.

Som første halvleg skred frem, satte FC Nordsjælland sig tungere og tungere på kampen, og det gav en stor dobbeltchance efter en god halv times spil.

Først stod AaB-målvogter Line Andersen i vejen for Kathrine Møller Kyhls forsøg og efterfølgende prellede Mariah Allison Lees afslutning af på stolpen.

Få minutter senere fik Line Andersen lige akkurat viftet et forsøg fra Karen Linnebjerg Knudsen ud på stolpen, men med seks minutter tilbage af første halvleg gik den ikke længere for AaB.

Mariah Allison Lee rundede med lethed Amandine Pierre-Louis i AaB's venstre forsvarsside, og med sit indlæg fandt hun Karen Linnebjerg Knudsen ved bagerste stolpe, hvor hun nemt kunne heade et fortjent føringsmål i nettet.

FC Nordsjælland fortsatte dominansen i anden halvleg uden dog at komme til flere scoringer. I kampens slutfase havde AaB i stedet en af få gode muligheder, men Benedicte Moss Rasmussens afslutning blev blokeret, og derfor måtte nordjyderne forlade endnu en kamp tomhændet.

Næste opgave for AaB er næste lørdag på udebane mod Brøndby.