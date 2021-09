Se billederne: Nordjysk DM-bokser taber Jysk Mesterskab

BOKSNING:Victor Danielsen fra Pandrup Bokseklub måtte se sig slået, da han tabte til Daniel Nkole fra Hornslet Bokseklub i finalen-kampen for Elite mænd 80-86 kg ved de Jyske Mesterskaber søndag.

Der var store forventninger til Victor Danielsen, der sidste år vandt DM-guld i U19-sværvægt. Samtidig var den nordjyske bokser nærmest på hjemmebane, da han for nyligt selv boksede i Lindholm Bokseklub, inden han flyttede til Pandrup Bokseklub.

Den formelle hjemmebane var også udelukkende positivt, ifølge bokseren selv.

- Det er nogle trygge omgivelser her, for det var en klub, som jeg er har været glad for at gå i, og jeg kender det hele herude, fordi jeg har bokset her så mange gange før, fortæller Victor Danielsen.

Pandrup-bokseren undgik flot de mange slag fra Daniel Nkole i den første runde, hvilket var et taktisk forsøg fra nordjyden. Begge bokserne formåede dog at få nogle gode stød ind på hinanden i anden runde, men i sidste ende var Daniel Nkole bedst, og Victor Danielsen fik nogle tæsk.

- Jeg tænkte, at jeg kunne få dommerne på min side, hvis jeg fik Daniel til at misse en masse slag, men sådan var det desværre ikke, konstaterer han.

Victor Danielsen genfandt noget af sin energi i den tredje runde, hvor han fik svaret bedre fra sig. Men da dommeren stod med de to boksere i hver sin hånd, var det Daniel Nkole, der trak det længste strå og kunne kalde sig for Jysk Mester, mens Victor Danielsen måtte nøjes med andenpladsen.

- Jeg havde håbet, at jeg ville vinde, men det var ikke tilfældet, desværre. Jeg tror, han fik de mere iøjnefaldende træffer, hvor mine ikke var så nemme at se. Jeg kom for langt ned med hovedet, og det var nogle af de problemer, der var, erkender Victor Danielsen

Selvom det var en skuffet bokser, der forlod ringen, så er det ikke ensbetydende med, at Victor Danielsen ikke ved, hvad der skal til, for at komme videre.

- Jeg skal bare hjem i træningslokalet og arbejde videre, konstaterer han koldt.

Victor Danielsen modtog en del slag, da han tabte finalen til Daniel Nkole. Foto: Torben Hansen

Der var generelt lagt i kakkelovnen, da Danmarks Bokse-Union og Lindholm Bokseklub inviterede til Jyske Mesterskaber i Nørresundby.

Aalborg havde ikke været værtsby for de Jyske Mesterskaber siden 1920'erne, hvilket betød, at det var et gensyn efter næsten 100 år.

I alt deltog seks nordjyder søndag i finalerne i forskellige vægtklasser - henholdsvis U17 piger 70-75 kg, U15 drenge 52-54, U17 drenge 57-60 kg, U19 mænd 51-54 kg, U19 mænd 54-57 kg og Elite mænd 80-86 kg.

Det blev til i alt tre nordjyske guldmedaljer. Signe Freundlich fra Lindholm Bokseklub var den første nordjyde til at tage en guldmedalje, da hun vandt sin finale-kamp over Amina Shah fra A. Olympia i vægtklassen U17 piger 70-75 kg.

Signe Freundlich vandt sin finale kamp mod Amina Shah og blev derfor Jysk Mester. Foto: Torben Hansen

Wiliam Watson fra AK Jyden Aalborg gik fra ringen i tårer, da han tabte sin finale kamp mod Magnus Sørensen fra BK Wedala i vægtklassen U15 drenge 52-54 kg.

William Watson måtte se sig slået af Magnus Sørensen i finale kampen, derfor forlod han ringen i tårer. Foto: Torben Hansen

Efterfølgende var det Tobias Michelsen fra AK Jyden Aalborg, der blev jysk mester, da han vandt sin kamp over Benjamin Buhl Uth fra BK Wedala i vægtklassen U17 drenge 57-60 kg.

Talentet Jonas Jakobsen fra Pandrup Bokseklub lykkedes også i at hive sejren hjem, da han mødte Youssef al Werr fra A. Olympia i vægtklassen U19 mænd 51-54 kg.

Jonas Jakobsen vandt sin finale-kamp mod Youssef al Werr, og derfor kunne han kalde sig selv for Jysk Mester. Foto: Torben Hansen

Tvillingebror Magnus Jakobsen formåede dog ikke at vinde sin finale kamp mod Mikkel Gribsholt fra Hornslet Bokseklub i vægtklassen U19 mænd 54-57 kg.

Magnus Jakobsen lykkedes dog ikke i at vinde som sin tvillingebror, da han tabte til Mikkel Gribsholt. Foto: Torben Hansen

I Weltervægt-klassen havde der været hele tre nordjyder blandt de fem deltagende - henholdsvis Nock Mbilizi, der tabte i kvartfinalen, Mathias Høyer, der tabte i semifinalen og Christian Winther Overgaard, der også tabte i semifinalen - det var dog ikke lykkedes nogle af dem at bokse sig i finalen, og derfor var der ingen nordjyske repræsentanter i den vægtklasses finale.