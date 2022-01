Se billederne: Oprykningsdrøm fortoner sig for EH Aalborg efter nederlag i topkamp

HÅNDBOLD:EH Aalborg tabte lørdag et vigtigt skridt i jagten på at nå med i oprykningsspillet til kvindernes bedste håndboldrække.

På hjemmebane tabte nordjyderne med 32-33 til Bjerringbro efter en midtjysk pauseføring på 17-16.

Nederlaget betyder, at EH Aalborg nu har fem point op til lørdagens modstandere på den tredjeplads, der som den sidste giver adgang til oprykningsspillet. EH Aalborg har dog spillet en kamp færre end Bjerringbro.

I en meget tæt affære i Nørresundby havde gæsterne teten i størstedelen af kampen. 10 minutter før tid førte Bjerringbro med tre mål, men et minut før tid fik EH Aalborg for alvor færten af point, da Rikke Hoffbeck Petersen udlignede til 29-29.

Ni sekunder før tid udnyttede Bjerringbros Line Gyldenløve Kristensen dog et straffekast til at bringe sit hold foran 30-29. EH Aalborg-træner Allan Heine reagerede med en hurtig timeout, men det lykkedes ikke hjemmeholdet at fremtvinge en ny udligning.

Topscorer for EH Aalborg blev Frida Høgaard Nielsen, der nettede 10 gange.