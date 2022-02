Se billederne: Piraterne gav publikum en perfekt velkomstgave

ISHOCKEY:Aalborg Pirates gav onsdag aften tilskuerne en fornem velkomstgave, da ishockeysporten endelig slap ud af coronarestriktionernes irriterende begrænsninger. Der var således lagt op til en stor ishockeyaften i Sparekassen Danmark Isarena, som for første gang i dette år kunne byde publikum til ishockey uden restriktioner.

Nordjyderne vandt således med 5-1 over Metal Ligaens syvendeplads fra Odense Bulldogs. Dermed udbyggede piraterne sin fine stime af sejre, mens holdet fik en perfekt optakt til en hård periode med yderligere tre kampe på syv dage.

Piraterne måtte stadig se bort fra canadiske Pierre-Olivier Morin og Julian Jakobsen, der er rejst med landsholdet til OL, mens Ian Edmondson var ny på fraværslisten i forhold til seneste kamp. Til gengæld var Kiril Kabanov og Johan Skinnars tilbage i kamptruppen.

Aalborg Pirates tog helt som ventet styringen på kampen fra start. Nordjyderne havde masser af puckbesiddelse, men formåede ikke for alvor at sætte pres på Odense-målet.

Johan Skinnars og Anders Koch var tættest på at skyde hul på målbylden, men det var ikke muligheder, hvor man kunne forlange mål.

Aalborg Pirates mødte onsdag aften Odense Bulldogs hjemme i Metal Ligaen. Aalborg 2. Februar 2022. Foto Lars Pauli

I den modsatte ende havde gæsterne også svært ved at kreere noget. Den første store chance kom omkring første periodes udløb. Her skulle Jonatan Tanus have omsat sin chance til en scoring, men finnen skød tæt under mål et godt stykke forbi George Sørensens venstre målstolpe.

Der skulle dog kun gå fire minutter af anden periode, før Bulldogs noget overraskende bragte sig i front. Radek Cip sendte et skud mod George Sørensen, som målmanden kun halvklarede, så Christopher Kamph kunne prikke den dansende puck over målstregen.

Kort efter var Tobias Ladehoff tæt på at udligne, men de tilbagevendte tilskuere skulle lige vente et par minutter mere, før de kunne varme sig på et mål. Kiril Kabanov fik en aflevering fra Lasse Bo Knudsen, hvorefter russeren med en fornem finte fik skabt nok plads omkring sig, til han kunne sætte pucken højt i mål.

Aalborg Pirates - Odense Bulldogs 5 - 1 Periodecifre: 0-0, 3-1, 2-0 Mål: 0-1 Christopher Kamph (24.11), 1-1 Kiril Kabanov (29.20), 2-1 Stephen Anderson (30.28), 3-1 Mikkel Højbjerg (35.11), 4-1 Mikkel Højbjerg (41.11), 5-1 Kiril Kabanov (53.13) Udvisninger: Aalborg 3x2 minutter, Odense 5x2 minutter Tilskuere: 2058 VIS MERE

Derfra gik der under et minut, før piraterne bragte sig i front. Stephen Anderson blev spillet fri af Jonas Jakobsen. Canadieren fik sendt et svagt skud mod mål, men Albert Adamsen i Odense-målet så ikke alt for heldig ud, da pucken trillede gennem benene.

Fem minutter før anden periodes udløb blev føringen udbygget til 3-1. Mikkel Højbjerg sendte et skud mod mål, og han var selv hurtigst over returen. Derfra var det kun en formsag for den danske forward at få målnettet til at blafre.

Mikkel Højbjerg var med sine to mål en målfarlig herre onsdag aften. Foto Lars Pauli

Aalborg Pirates fortsatte dominansen i starten af tredje periode. Her lykkedes det nordjyderne godt et minut inde i perioden at score til 4-1 i powerplay. Thomas Spelling og Johan Skinnars kombinerede sig gennem gæsternes defensiv, og det lukrerede Mikkel Højbjerg på, da han nærmest kunne skøjte pucken i frit mål og gøre sig selv til dobbelt målscorer.

Kiril Kabanov kronede et perfekt comeback af med at fordoble sin målhøst, da han med syv minutter tilbage gjorde det til 5-1.

Aalborg Pirates rykker med sejren op på andenpladsen i Metal Ligaen.