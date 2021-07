Se billederne: Prøvespiller scorede i Hobro sejr

FODBOLD:Hobro IK's Nordicbet Liga-hold rundede lørdag eftermiddag en kort træningslejr i lokalområdet af med at vinde 2-0 over Aarhus Fremad fra 2. division i en testkamp på samarbejdsklubben Valsgård IF 83's baner.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

Angriberen Kasper Høgh, der denne sommer er blevet købt i Randers FC, og prøvespilleren Villads Rasmussen, der har en fortid i Vejle Boldklub, stod for Hobros to mål, der begge faldt i anden halvleg.

Hobro IK - Aarhus Fremad 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Kasper Høgh (50. minut), 2-0 Villads Rasmussen (71. minut) Hobro IK's startopstilling (4-3-3): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Emil Søgaard, Frederik Dietz, Jacob Tjørnelund - Mikkel Mejlstrup Pedersen, Christian Hørby, Danny Amankwaa - Pål Alexander Kirkevold, Kasper Høgh, Oliver Thychosen VIS MERE

- Det var en fin kamp mod et godt 2. divisionshold, som jeg regner med kommer til at spille med i top-seks i den kommende sæson. De har nogle fine tegninger i spillet, og det var en ret lige kamp, men jeg synes, at det var fortjent, at det var os, der vandt.

- Vi havde lige en tand mere kvalitet, og det var en solid præstation efter nogle hårde dage, hvor vi har haft nogle fine træninger og også har fået bygget på socialt, siger Hobro IK-træner Martin Thomsen.

Foruden Villads Rasmussen gav Hobro også spilletid til forsvarsspillerne Oliver Overgaard og Daniel Obbekjær, der i øjeblikket også er på prøve i klubben. I det hele taget er der fortsat mange løse ender, inden det om 13 dage gælder sæsonpremieren i Nordicbet Ligaen, hvor der venter en udekamp mod FC Fredericia.

- Vi er godt klar over, at vi skal have spillet en ny gruppe sammen, og det tager tid, så vi kommer ikke til at peake fra start, men det har set fint ud. Vi må se, om der i den kommende uge ikke kommer en enkelt eller to nye spillere, som kan være med til at løfte os, selv om mange af vores egne unge spillere viser sig flot frem. Jeg synes, at vi er et godt sted, siger Martin Thomsen.

Hans hold var til lørdagens kamp især amputeret i forsvaret, fordi Simon Jakobsen, Jesper Bøge og Jakob Hjorth alle måtte stå over med skader. Det samme gør sig gældende for den nytilkomne midtbanespiller Frederik Mortensen.

- Frederik har endnu ikke trænet med i opstarten, men han er på vej tilbage. Hjorth og Simon har nogle småskavanker, som vi forhåbentlig har fået taget i opløbet, mens Bøge kommer til at misse de første kampe, men så var det fint, at en spiller som Frederik Dietz kom ind og spillede en flot første halvleg. Det er også et godt signal over for de andre, at selv om han er ung, så er han klar. Jeg ville ikke være bange for at sende Dietz i kamp i Fredericia, siger Martin Thomsen.