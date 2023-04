Se billederne: Rekord-guldfest hos Aalborgs borgmester

AALBORG:I tirsdags triumferede ishockeyklubben Aalborg Pirates ved at vinde det danske mesterskab med en udesejr i Herning, og fredag eftermiddag blev de så hyldet på Gammeltorv i Aalborg.

Her var knap 1000 fans mødt op for at hylde byens ishockeyhelte, og det var mere end dobbelt så mange, som for et år siden, hvor Pirates også sluttede sæsonen som mestre.

- Der er tydeligvis mange flere mennesker i år, og det er bare fedt at se de mange glade fans, der er mødt frem. Vi har festet lige siden i tirsdags, så det her er et perfekt punktum, lød det med rusten stemme fra Aalborg Pirates-spilleren Tobias Ladehoff.

De mange fremmødte Pirates-fans fik alle de selfies og autografer af deres helte, som de kunne ønske sig. Her er det Julian Jakobsen, der bliver foreviget med en ung supporter. Foto: Henrik Bo

Efter spillernes ankomst bød borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) holdet indenfor til gyldne dråber på det gamle rådhus. Det samme gjorde han i 2018, da klubben vandt det første DM-guld og altså også i 2022.

- I har præsteret fantastisk, og I skal vide, at alle i Aalborg er stolte af jer. Ved at vinde to år i træk, så har I jo skabt en tradition, så jeg forventer at se jer tilbage her på rådhuset næste år, selvom det bliver en anden, der er borgmester til den tid, lød det fra borgmesteren, der sluttede af med at love spillerne at finde 10.000 kroner til deres bødekasse.

Aalborg Pirates' kaptajn, Julian Jakobsen, holdt også en kort tale, hvor han forsøgte at få Thomas Kastrup-Larsen til at bakke op om at få stablet en udendørs ishockeykamp på benene i Aalborg. Gerne på Aalborg Stadion, og den mulighed lovede borgmesteren at undersøge. Vel at mærke, hvis ishockeyklubben ville love at fylde fodboldstadion med deres fans.

Mere end dobbelt så mange fans som i 2022 var fredag mødt op for at fejre Aalborg Pirates' danske mestre. Foto: Henrik Bo

Amerikaneren Trevor Gooch har været en af aalborgensernes helt store pointslugere i guldsæsonen, men for ham er der også tale om en afskedsfest, da han fra næste sæson skifter til den slovenske klub HK Olimpija.

- Jeg har elsket min tid her i Aalborg, og det er ikke mange gange i karrieren, at man vinder et mesterskab, så det sætter man virkelig pris på. Der er heller ikke mange klubber, der kan bryste sig af at få sådan en guldfest, og Aalborg vil altid betyde noget særligt for mig. Vi har haft et fantastisk sammenhold, og jeg vil selvfølgelig holde kontakten ved lige, lovede amerikaneren.

Publikumsfavoritten Kirill Kabanov fortsætter til gengæld endnu en sæson hos Aalborg Pirates. Han var mødt op til guldfest med hånden i gips, som et tydeligt tegn på, at han har ofret sig for guldet.

Kirill Kabanov begiver sig her gennem menneskemængden på Gammeltorv i Aalborg - bag kaptajn Julian Jakobsen. Foto: Henrik Bo

- Jeg fik et brud på hånden tidligt i finaleserien, men det er nu ikke noget særligt. Det er derfor, at der findes smertestillende piller. Jeg er bare glad for at kunne bidrage til holdet og give fansene endnu en guldmedalje. Opbakningen bliver større og større for hvert år der går, og jeg føler mig heldig at være en del af det. Nu skal vi holde noget ferie, og så skal vi ellers tilbage på isen og jagte noget mere guld, for vi er ikke mætte endnu, fastslog Kirill Kabanov.

Spillerne drog efter festlighederne på Gammeltorv videre til en fælles middag med rigelig mængder af alkohol på bordet. Sådan har det været lige siden tirsdag aften, da guldet kom i hus.

- Jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi har lavet siden, men jeg tænker, det har været sjovt, så jeg tager gerne et par dages fest mere, lød det fra en storsmilende russer.

Guldfest på Gammeltorv