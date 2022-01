Se billederne: Skadesplagede Aalborg Pirates sled sejren hjem

ISHOCKEY:Et skadesramt Aalborg Pirates mandskab fik slidt sig til en comeback-sejr på 3-2 efter straffeslag. Kaptajn Julian Jakobsen stod bag det afgørende mål.

Aalborgenserne var ramt på ressourcerne, og man måtte undvære hele fem profiler til opgøret. Det var henholdsvis Kiril Kabanov, Pierre-Olivier Morin, Thomas Spelling, Johan Skinnars, og Anders Koch, der alle var ude. Også assistentræner Ronny Larsen manglede på spillerbænken, da han var nedlagt med sygdom.

Se billeder fra kampen længere nede i artiklen.

Med en hel kæde ude blev aalborgensernes spil præget af mange fejl og mangler. Den rytme og det flow, som hjemmeholdet normaltvis spiller med, var blevet meget forstyrret.

En af de dumme fejl, som nordjyderne lavede, resulterede i en udvisning til piraternes Nikolai Dremstrup Nielsen for at skyde pucken ud af egen zone, og det kostede dyrt for hjemmeholdet. Blot få sekunder inde i sit powerplay fik gæsterne nemlig bragt sig foran med 1-0, da Mikkel Binou Jensen sendte en retur fra George Sørensen i nettet.

Med fem minutter tilbage af første periode fik hjemmeholdet sin chance for at få udlignet inden pausen. Den tidligere Aalborg Pirates-spiller Oliver Gatz trak en udvisning, som sendte aalborgenserne i sit første powerplay.

Et skud på overligger blev dog det eneste, som piraterne for alvor fik sendt afsted mod SønderjyskE-målvogteren, og derfor måtte hjemmeholdet gå til pausen uden en scoring.

Kampfakta Aalborg Pirates - SønderjyskE 3-2 Periodecifre: 0-1, 1-1, 1-0, 1-0 Mål: 0-1 Mikkel Binou Jensen (09.37), 1-1 Martin Højbjerg (30.03), 2-1 Mathieu Foget (31. 05), 2-2 Tobias Ladehoff (52.04), 3-2 Julian Jakobsen (65.00) Udvisninger: Aalborg 6, Sønderjyske 3 Tilskuere: 1138 VIS MERE

I anden periode vågnede hjemmeholdet mere op, og der begyndte at komme mere fart under skøjterne.

Aalborgenserne fik endnu en powerplay-mulighed midtvejs i perioden, men endnu en gang havde hjemmeholdet svært ved at få flow i sit spil. Alligevel formåede piraterne at få udlignet til 1-1, da Martin Højbjerg fik sendt pucken forbi Patrick Galbraith i Sønderjyske-målet kort tid før, powerplay-spillet var slut.

Men jublen i Sparekassen Danmark Isarena var ganske kort. Patrick Björkstrand fik sin anden udvisning i kampen lige efter udligningen, og det var nok til, at gæsterne kunne bringe sig tilbage i front med 2-1 blot ét minut efter.

Det hurtige mål var et vaskeægte wake-up-call for nordjyderne, som hurtigt gav igen med alt, hvad de havde. To store chancer af Jonas Jakobsen og Jeppe Jul i rap af hinanden fik sendt de tilbagevendte tilskuere helt ud på spidsen af sædet, men uheldigvis for hjemmeholdets fans var det de sidste marginaler, som manglede.

Anden periodes sidste 10 minutter blev dog de hidtil bedst spillede fra hjemmeholdet, som genfandt sin fight og gejst. Dog måtte piraterne igen gå bagud til pausen.

Foto: Henrik Bo

Aalborg Pirates kom ud til tredje periode med nogle af de gode takter, som blev genfundet i anden periode. Derfor kom hjemmeholdet igen frem til flere gode chancer, der igen blot manglede den sidste kvalitet.

Det gode pres fra piraterne endte også med at give pote, da hjemmeholdet fik erobret pucken i sønderjydernes zone. Her fik Tobias Ladehoff en tværpasning tilbage, som han sendte helt op i krydset, og så kom udligningen til 2-2. På trods af flere gode muligheder i begge ender, så måtte kampen ud i overtid og senere straffeslag, før den blev afgjort.

Gæsterne fik spillet sig igennem med to mand kort inde i overtiden, og det resulterede i en kæmpe chance til sønderjyderne. Dog var George Sørensen hurtig i Aalborg-målet, og hjemmeholdet slap med skrækken.

Piraterne kom også flere gange ind foran Sønderjyske-målet, men det blev ikke til den kampafgørende scoring, som man ønskede, og derfor endte det i straffeslag.

Begge målmændene stod godt placeret mellem stængerne, og det skulle ud i tredje runde før kaptajn Julian Jakobsen fik skudt pucken i nettet til hjemmeholdets favør.