Se billederne: Skamfuld præstation af White Hawks

ISHOCKEY:White Hawks kunne med lidt held i de sidste runder nå andenpladsen i grundspillet i Metal Ligaen, men Odense Bulldogs satte en stopper for det, da de udspillede frederikshavnerne i Nordjyske Bank Arena i Frederikshavn.

Seneste hjemmekamp for Frederikshavn endte også slemt, da de tabte med 0-4 til lokalrivalerne fra Aalborg Pirates, denne gang blev det til et nederlag på 2-5 til Odense Bulldogs.

Før kampen blev månedens spillere for januar og februar kåret for Frederikshavn White Hawks, hvor Eemeli Räsänen løb med januar-titlen og målmand Tadeas Galansky tog hæderen for februar.

Sidstnævnte var især i fokus fra kampens start, da Odense Bulldogs dominerede på pucken og allerede kunne bringe sig foran 1-0 ved Jonatan Tanus, før der var spillet to minutter af første periode.

Det var absolut ikke ufortjent, at de gæsterne scorede det tidlige føringsmål, da de allerede havde sværmet omkring Galansky i White Hawks-målet fra første sekund nærmest. Odense fortsatte med at lægge nordjyderne under pres med hjælp fra farlige fejlpasninger af hjemmeholdet.

Den eneste halve mulighed til Frederikshavn i periodens første ti minutter kom efter et slagskud fra januar måneds frederikshavn-spiller Eemeli Räsänen, der blev rettet af foran mål, men som fynboernes målmand tog sig af.

Skidt blev det til værre for Frederikshavn, da først Henry Hardarson gjorde det til 2-0 for Odense midtvejs i første periode. Fem minutter senere modtog White Hawks' Mads Larsen en udvisning, der blev udnyttet af Odense Bulldogs til at bringe sig foran 3-0 ved Topi Piipponen.

Frederikshavnernes normalt så gode organisation var ikke til at få øje på. De fik bedre fat i løbet af de sidste fem minutter, hvor de et par gange var tæt på at få reduceret, men det lykkedes ikke - heller ikke i to minutters powerplay mod slutningen.

Kampfakta Frederikshavn White Hawks - Odense Bulldogs 2-5 Periodecifre: 0-3, 1-1, 1-1 Mål: 0-1 Jonatan Tanus (01.54), 0-2 Henry Hardarson (09.38), Topi Piipponen (14.02), 0-4 Gunars Skvorvocs (25.52), 1-4 Oliver Anker (29.53), 1-5 Topi Piipponen (43.27), 2-5 Alexander Bumagin (54.01). Udvisninger: Frederikshavn 1. Odense 2. Tilskuere: 1122. VIS MERE

Anden periode startede mere lige, men det var lige indtil, at Odense Bulldogs fik en omstilling, de omsatte til scoring efter en tværpasning ind foran mål til målscoreren Gunars Skvorcovs.

'Fy for helvede, hvor er det ringe', kunne det høres flere gange fra de voldsomt utilfredse hjemmefans, der trods alt var mødt op i Nordjyske Bank Arena i Frederikshavn onsdag aften.

Håbet hos havnebyens fans kom tilbage, da Oliver Anker udnyttede en friløber med ti minutter tilbage af perioden til at reducere til 1-4.

I anden periode blev der ikke scoret yderligere, men frederikshavnernes aftryk efter perioden var markant stærkere, og måske var der et lille håb for, at de kunne lave comebacket i 3. periode, omend det så umådelig svært ud.

Russiske Alexander Bumagin i den hvide nummer 75 scorede et reduceringsmål sent i opgøret. Foto: Martin Damgård.

Tre minutter inde i 3. periode lukkede Odense Bulldogs definitivt kampen, da Topi Piipponen igen scorede, denne gang til 5-1 for fynboerne.

Spændingen var dermed fuldstændig taget ud af kampen, men Frederikshavn ville alligevel pynte en smule på resultatet, da de reducerede til 2-5 ved Alexander Bumagin med seks minutter igen.

Mere blev det ikke til, og White Hawks skal løfte sig markant, hvis forhåbningerne om et godt slutspil skal blive en realitet.

Frederikshavn spillede med onsdagens nederlag sig utroligt langt væk fra at kunne forbedre deres fjerdeplads før slutspillet, men de kan trods alt ikke placere sig dårligere end det med to spillerunder igen.

Deres to sidste opgør i grundspillet er ude mod Herlev Eagles og hjemme mod Rødovre Migthy Bulls.