Se billederne: Stærke pirater tilbageerobrede egen is

AALBORG:Hjemmebanekomplekset blev skudt i sænk for Aalborg Pirates, da Esbjerg Energy fredag aften blev sendt til tælling på aalborgensisk is. Efter tre nederlag i streg i Gigantium vandt piraterne nemlig med 7-1 over vestjyderne.

Dermed holdt Aalborg Pirates også fast i førstepladsen i Metal Ligaen, selvom de har en kamp i baghånden i forhold til de nærmeste forfølgere fra Herning Blue Fox.

Aalborg Pirates - Esbjerg Energy 7-1 Ishockey, Metal Ligaen, grundspil Periodecifre: 1-1, 3-0, 3-0 Mål: 1-0 Oskar Drugge (03.06), 1-1 Phillip Schultz (06.49), 2-1 Jeppe Jul Korsgaard (20.25), 3-1 Martin Højbjerg (25.36), 4-1 Trevor Gooch (27.23), 5-1 Patrick Bjorkstrand (41.33), 6-1 Jeppe Jul Korsgaard (43.08), 7-1 Julian Jakobsen (53.34) Udvisninger: Aalborg 2x2 minutter, Esbjerg 1x2 minutter Tilskuere: 4723 VIS MERE

Kort inde i opgøret sendte Jeppe Jul Korsgaard en flot spillet puck ned gennem Esbjerg-defensiven, hvor Oskar Drugge med milimeterpræcis timing dukkede foran gæsternes keeper, Mathias Seldrup. Herfra bragte svenskeren med lethed Aalborg Pirates foran på nordjydernes kun andet skud på mål i opgøret.

Den indledende føring holdt dog ikke længe.

Philip Schultz opsnappede nemlig pucken fra aalborgenserne og stak afsted et par minutter senere. Bag sig kom Esbjerg-spillerens holdkammerater ilende, men Schultz selv fik trykket skuddet af uden det store pres, hvilket George Sørensen måtte give fortabt over for. Dermed var der lagt op til en ægte målfest efter knap syv spillede minutter i Sparekassen Danmark Arena.

Udligningen stoppede nemlig ikke hjemmeholdet, som pressede på for en ny føring. Et wrap-around fra tilbagevendte Patrick Bjorkstrand var lige ved at lykkes blandt mange andre offensive tilnærmelser. Men det var blevet ved forsøgene, da halhornet blæste til pause.

Nordjydernes ihærdige forsøg på igen at komme foran fik cheftræner Garth Murray nok italesat og justeret i omklædningsrummet. For der var ikke gået mange sekunder af anden periode, inden Jeppe Jul Korsgaard på ny fik gang i Gigantium, selvom langt fra alle havde fundet deres plads i hallen. Efter 25 sekunder passerede han nemlig Seldrup som belønning for et højt og aggressivt pres, som ham og Julian Jakobsen prompte lagde på de vestjyske gæster.

Resten af periode fortsatte med de stærke, aalborgensiske takter, og hjemmeholdet pressede hele tiden på. Martin Højbjerg gjorde det ligeledes, da han under et løst pres skøjtede i en halvcirkel bagom Esbjerg-målet og selv gjorde det til 3-1.

Kort efter fulgte et overlegent Pirates-mandskab op med et flot, yderst vellykket og effektivt angreb, hvor pucken blev sendt hurtigt rundt gennem Esbjergs defensiv fra alle led og kanter. Til sidst lå den for fødderne af holdets topscorer, Trevor Gooch, som på sit andet forsøg øgede føringen.

Første scoring i tredje periode faldt også hurtigt. Garth Murrays mandskab kom igen ud med masser af energi, mens Esbjerg Energy havde svært ved at finde tempo. De havde ligeledes svært ved at finde hinanden, da Patrick Bjorkstrand halvandet minut efter pausen opsnappede en løs puck og trykkede af fra midten af den offensive zone og gjorde det til 5-1.

Kort gjorde Jeppe Jul Korsgaard det til 6-1, da han stod i vejen for Mathias Seldrups synsfelt og dirigerede Mads Frederiksens skud ind til sin anden scoring i opgøret.

Efter en stærk aften på assistfronten var det - selvfølgelig, fristes man til at bemærke - Julian Jakobsen, som fik fornøjelsen af at lukke en stor kamp for hjemmeholdet. Fra venstre side sendte kaptajnen en puck mellem benene på Mathias Seldrup, og dermed sendte Jakobsen de knap 5000 tilskuere til weekend på festlig manér.

Aalborg Pirates - Esbjerg Energy