Se billederne: Stor Mors-Thy-indsats sikrede klubbens første finaleplads

HÅNDBOLD:Drømmene om en nordvestjysk håndboldtitel er intakte. Med et altoverdøvende Bette Balkan i ryggen sikrede Mors-Thy Håndbold en plads i deres første pokalfinale nogensinde.

Et stærkt, kollektivt Mors-Thy-mandskab vandt dagens første semifinale ved Final 4 med 33-28 over Skjern Håndbold. Dermed skal de spille søndagens finale mod enten GOG eller Aalborg Håndbold, som mødes lørdag eftermiddag.

Cheftræner Jonas Willes spillere så især bedst ud i den offensive del, hvor de viste mange styrker at trække på. En god variation af stregspil, langskud og dynamiske fløje gav problemer hos det vestjyske mandskab, der sjældent fik lukket ned for modstandernes kollektivitet.

Skjern formåede dog at holde kadence gennem det meste af første halvleg. Vestjyderne straffede især Mors-Thy fra fløjene, hvor Rasmus Bech havde svært ved at udfordre Skjerns yderste spillere.

Hen mod pausen lykkedes Mors-Thy-forsvaret bedre med at lukke af, så Bech i mål fik nemmere forhold. Det resulterede i nogle vigtige redninger og ikke mindst kontramuligheder, som de blåblusede gjorde stor nytte af.

De gik således til pause med en tomålsføring i form af 15-13. Den blev hurtigt indhentet i løbet af anden halvleg, men til gengæld fandt Mors-Thy også en stor effektivitet.

Nordvestjyderne blev mere aggressive i forsvaret over for et uskarpt Skjern-angreb, hvilket kastede en række kontrachancer af sig. Trods en række udvisninger til Mors-Thy, og dermed masser af overtalssituationer til Skjern, sikrede de mange kontramål en blå føring på fire mål efter 10 minutters spil.

I anden halvleg stemplede især Mads Hoxer stærkt ind for Mors-Thy. Backen med den stærke højrehånd straffede gang på gang Skjern med sine eksplosive skud, som han ikke helt havde formået at sende afsted med succes i første halvdel af kampen.

Det var stærkt medvirkende til, at nordjyderne gik ind til de sidste tre minutter med et forspring på tre mål. Da Rasmus Bech så hev to vigtige redninger frem gennem de sidste tre minutter, var finalepladsen hjemme for Mors-Thy.