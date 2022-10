Se billederne: Storebror fik det sidste ord, da Frederikshavn hentede den anden sejr i træk

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks hentede fredag aften den anden sejr i træk i Metal Ligaen, da det hjemme i Nordjyske Bank Arena blev 4-3 over Rødovre.

Sebastian Brinkman Andersen blev matchvinder med godt fem minutter tilbage af et opgør, hvor lillebror Jonathan havde nettet to gange for Rødovre.

Sejren betyder, at Frederikshavn White Hawks fik lagt endnu mere afstand til Rødovre, der indtager den niendeplads, der som den eneste ikke giver adgang til slutspillet. Der er nu 14 point ned til sjællænderne.

Frederikshavn White Hawks - Rødovre Mighty Bulls 4-3 Periodecifre: 2-1, 1-1, 1-1

Mål: 0-1 Jonathan Brinkman Andersen (03.30), 1-1 Aleksi Halme (09.53), 2-1 Sebastian Holm-Pedersen (11.02), 3-1 Daniel Madsen (25.57), 3-2 Mikkel Binou Jensen (26.32), 3-3 Jonathan Brinkman Andersen (44.00), 4-3 Sebastian Brinkman Andersen (54.45)

Udvisninger: Frederikshavn 2x2 minutter, Rødovre 3x2 minutter, 1x5 minutter

Game misconduct: Magnus Povlsen, Rødovre

Matchstraf: Johan Lundgren, Rødovre

Frederikshavn White Hawks, der havde kaptajn Jesper Jensen tilbage på holdet efter et langt skadesfravær, fik ellers ikke nogen god start på fredagens kamp, da den tidligere White Hawks-spiller Jonathan Brinkman Andersen efter tre et halvt minut bragte Rødovre foran.

Hjemmeholdet svarede dog godt igen. Efter små ti minutters spil fik Aleksi Halme udlignet, og godt et minut senere bragte 18-årige Sebastian Holm-Pedersen sit hold på sejrskurs med sin første scoring for Frederikshavn White Hawks.

Små seks minutter inde i anden periode sørgede Daniel Madsen for, at føringen blev fordoblet, men gæsterne fik dog bragt fornyet spænding ind i opgøret, da Mikkel Binou Jensen et halvt minut senere fik reduceret.

Fire minutter inde i tredje periode fik gæsterne også bragt balance i regnskabet, da Jonathan Brinkman Andersen udnyttede en overtalssituation til igen at gøre det onde ved sin tidligere klub, da han udlignede til 3-3.

Med godt fem minutter tilbage dummede gæsternes Magnus Povlsen sig dog, da han blev sendt tidligt i bad med en game misconduct, mens holdkammeraterne måtte spille i undertal i de næste fem minutter.

Den situation var Frederikshavn White Hawks hurtige til at udnytte, og denne gang var det Sebastian Brinkman Andersens tur til at juble, da han styrede Christopher Frederiksens pasning i nettet.

Dermed blev storebror Brinkman matchvinder i opgøret, der i det sidste sekund også udløste en matchstraf til gæsternes Johan Lundgren.

