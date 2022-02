Se billederne: Thyboers organisation udlignede individualisterne

FODBOLD:Det var et intenst og dramatisk lokalopgør, som Jammerbugt FC og Thisted FC torsdag havde på Jammerbugts kunstgræsbane. Træningskampen var fyldt med brok, diskussioner og hårde tacklinger, da divisionsklubberne testede formen.

Her delte de med 1-1 i et opgør, hvor thyboerne viste organisation, mens hjemmeholdet spillede på de individuelle kvaliteter fra de mange nye navne på holdkortet.

Kampfakta Mål: 0-1 Frederik Sloth, 1-1 Emanuel Kulego Startopstilling, Jammerbugt FC (3-4-3): Ndianye Pape - Rynan Senhadji, Touati, Moussa Kamara - Emmanuel Igbonekwu, Farid Ikene, Diogo Pimentel, Solomon Onome Ogberahwe - Emanuel "MJ" Kulego, Omar Natami, Yan Bouche Startopstilling, Thisted FC (4-4-2): Andreas Raahauge - Laus Østervig Nielen, Jeppe Svenningen, Mathias Myrthue, Emil Lagergaard - Otto Gregersen, Antonio Bustamante, Gloire Rutikanga, Frederik Sloth - Yao Dieudonne, Mikkel Agger

Det var thyboerne fra 2. division, der lagde bedst ud på udebane. Gang på gang pumpede gæsterne hjørnespark ind omkring senegaleseren Ndianye Pape i mål. Flere gange så det farligt ud - blandt andet med et hjørnespark på overliggeren af Mikkel Agger.

I den anden ende skulle der gå 18 minutter, før Jammerbugt kom frem til en forkølet chance. Derfor var det fuldt fortjent, at Frederk Sloth sendte Thisted FC i front kort før pausen.

Sloth førte en bold flot frem mod feltet, og fra kanten af det udplacerede han Pape i Jammerbugt-målet med en flot scoring, hvor den senegalesiske landsholdsmålmand ikke stod en chance.

Den første blunder i thyboernes forsvar kom dog kort efter. På en bizar ripost formåede Emanuel Kulego at udligne for hjemmeholdet, hvorefter udeholdets trænerbænk appellerede for en offside. Den blev dog ikke vinket.

Efter pausen blev det mere lige, da holdene lavede flere udskiftninger. Det tippede spillet over til Jammerbugt. Flere gange kom der omstillinger, som sendte de lynhurtige, internationale spillere i dybden. Men afleveringerne haltede hos det nyligt sammensatte hjemmehold.

Dermed blev det ved en uafgjort i naboopgøret mellem Jammerbugts Nordicbet Liga-hold og Thisteds 2. divisionsmandskab.