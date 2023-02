Thymann & Co. førte Mors-Thy ud af mørket i Thyhallen

THISTED:Mors-Thy Håndbold fik første sejr i fem ligakampe og siden 6. december i fjor, da Lemvig-Thyborøn tirsdag gæstede et udsolgt Thyhallen til et vaskeægte bundbrag. Det løste hjemmeholdet og cheftræner Niels Agesen med noget nær en ydmygelse af gæsterne, som til sidst fik reddet en smule ære.

Opgøret endte nemlig 26-18, selvom føringen undervejs var oppe på 12 mål.

Med sejren overhaler Mors-Thy de vestjyske rivaler i HTH Herreligaen og indtager en foreløbig 11. plads. Dermed griber nordvestjyderne ud efter de point, som potentielt kan tages med ind i nedrykningsspillet.

Mors-Thy Håndbold - Lemvig-Thyborøn Håndbold 26-18 Håndbold, HTH Herreligaen

Stilling undervejs: 6-4, 9-5, 12-6, 14-7 (pause), 17-7, 21-9, 25-15

Mål, Mors-Thy: Lasse Pedersen 5, Mads Thymann 4, Frederik Bjerre 3, Axel Franzén 3, Mads Svane 3, Nicolaj Spanggaard 2, Marcus Midtgaard 2, Andreas Nielsen 1, Marcus Norrbrink 1, Kristian Vukman 1, Kasper Lindgren 1

Topscorer, Lemvig-Thyborøn: Jorn Smits, 4 mål

Udvisninger: Mors-Thy 5, Lemvig-Thyborøn 2

Tilskuere: 1244 VIS MERE

Fra første fløjt kom Mors-Thy ud med høj intensitet og virkede markant mere tændte end i de seneste kampe, hvor starten på kampene typisk har været dyre. I det nordvestjyske bundbrag blev det derimod en sprint, som gæsterne ikke kunne følge.

Det var især spillere, som tidligere har optrådt i den vestjyske trøje, der spillede en stor rolle for hjemmeholdet. Mads Thymann åbnede eksempelvis med to scoringer mod sin hjerteklub og endte på fire mål på fire skud frem mod pausen. Dermed blev han en stor faktor mod sine gamle holdkammerater.

Samtidigt spillede Svend Rughave - som ligeledes er kommet nordpå fra en tilværelse i Lemvig-Thyborøn - en markant rolle i værternes mål.

Gang på gang stod han i vejen for vestjydernes skud på mål og kæmpede sig op over en redningsprocent på 50. Heriblandt stod han i vejen for et straffekast efter 16 minutter og fik dermed en stor andel i syvmålsføringen ved pausen. Lige så stor andel i den kunne man finde hos Lemvig-Thyborøns målmandsduo, hvor første redning faldt ved Simon Egtved efter 29 minutters spil.

Efter pausen fortsatte storspillet kun for de blåblusede. Svend Rughave hev redning på redning frem - igen på straffekast fire minutter inde i anden halvleg - og var med til at sikre en timålsføring efter fem minutter.

I anden del af kampen fik cheftræner Niels Agesen flere folk i spil, men fælles for begge halvlege var, at Mors-Thys egenudviklede Mads Svane agerede dirigent af højeste kvalitet. Således fik den unge playmaker fordelt masser af bolde, der skabte problemer for den vestjyske defensiv.

Flere gange svarede Agesen også igen på Lemvig-Thyborøns taktiske forsøg på at vende kampen og svarede igen på gæsternes syv-mod-seks-spil ved selv at tage sin målvogter ud. De sekvenser faldt typisk også ud til hjemmeholdets side.

Mod slutningen af kampen fik gæsterne sat en prop i målscoringen fra Mors-Thy og prøvede udelukkende at forhindre en større katastrofe. Således fik gæsterne snor i de blåblusede, da de var foran med 12 mål og reducerede det til en sejr på otte mål - 26-18.

Mors-Thy mod Lemvig-Thyborøn