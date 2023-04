Se billederne: Tidligere holdkammerat gjorde livet surt for FC Thy i nederlag til tophold

THISTED:En tidligere holdkammerat var hård ved FC Thy-Thisted Q, da thyboerne søndag på eget græs tabte med 0-4 til de forsvarende mestre fra HB Køge i Gjensidige Kvindeligaens slutspil.

Der var end ikke spillet fem minutter på Sparekassen Thy Arena, før den tidligere FC Thy-Thisted Q-spiller Beate Marcussen bragte de sjællandske favoritter foran, efter at et uopmærksomt FC Thy-forsvar blev fanget, da HB Køge tog et hurtigt indkast. Cecilie Fløe sled sig fri og kunne servere bolden for Beate Marcussen, så hun kunne sende den op i målhjørnet på sin tidligere hjemmebane.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Beate Marcussen skiftede ligesom tvillingsøsteren Agnete fra FC Thy-Thisted Q til HB Køge før denne sæson, og de var begge med fra start søndag. Allerede et par minutter efter føringsmålet kunne de juble over endnu en scoring, da Madalyn Ann Pokorny fordoblede HB Køges føring.

Igen var Cecilie Fløe arkitekten. Denne gang brød hun igennem i FC Thy-Thisted Q's højre forsvarsside, inden hun kunne finde en fri holdkammerat midt for mål.

Midtvejs i anden halvleg fik HB Køge annulleret en scoring for offside, og kort efter var FC Thy-Thisted Q omvendt tæt på at bringe spænding tilbage i kampen, da der var tæt trafik foran mål efter et hjørnespark, men HB Køges målvogter fik afværget muligheden.

Et kvarter før tid lukkede og slukkede HB Køge i stedet, da Cecilie Fløe pandede Madalyn Ann Pokornys indlæg ind bag en chanceløs Maja Bay Østergaard i FC Thy-Thisted Q's mål.

Thyboernes landsholdskeeper var også prisgivet, da HB Køge syv minutter før tid øgede føringen yderligere. Hjemmeholdets forsvar blev skilt helt ad, så indskiftede Yujie Zhao nemt kunne prikke bolden det sidste stykke over stregen.

FC Thy-Thisted Q - HB Køge 0-4 (0-2) Fodbold, Gjensidige Kvindeligaen, slutspil.

Mål: 0-1 Beate Marcussen (5. minut), 0-2 Madalyn Ann Pokorny (7. minut), 0-3 Cecilie Fløe (74. minut), 0-4 Yujie Zhao (83. minut) VIS MERE

Nederlaget var FC Thy-Thisted Q's andet af ligeså mange mulige i slutspillet, hvor thyboerne er placeret på fjerdepladsen med seks point op til Fortuna Hjørring på tredjepladsen. Omvendt er der blot henholdsvis et og to point ned til FC Nordsjælland og Kolding på femte- og sjettepladsen.

HB Køge er til gengæld på sikker kurs mod endnu et dansk mesterskab. Der er syv point ned til nærmeste forfølger fra Brøndby.

