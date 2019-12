Se billederne: Torben Keller sluttede julestævne med fuldtræffer

BOKSNING:Godt 1000 tilskuere skabte for 17. år i træk en god kulisse omkring Pandrup Bokseklubs julestævne, der fredag løb af stablen i DGI Huset i Aabybro.

Pandrups egen Torben Keller sluttede festen af i aftenens 13. kamp, da han besejrede tjekken Max Schejbal med 5-0 efter flot boksning.

Især i 1. omgang havde Keller sin modstander på krogen, og tjekken måtte tidligt tage en tælling. Max Schejbal blev dog bedre til at beskytte sig i de efterfølgende omgange, og selvom Torben Keller fortsat dominerede, fik han ikke siden rystet sin modstander.

Fredag aften afholdt Pandrup Bokseklub det årlige juleboksestævne i DGI hallen i Aabybro.

- Det var en okay oplevelse. Han var dejlig nem at bokse mod, men jeg havde da lidt problemer med luften til sidst. Jeg har ikke fået trænet så mange gange, siden jeg vandt DM i november. Men det er skide skægt, og hvis jeg kan give lidt inspiration videre til de unge boksere, så er det også en stor tilfredshed for mig, siger Torben Keller.

Stævnets andet store oplevelse var Vejle-bokseren Nikolaj Terteryan, der udklasserede sin slovakiske modstander over alle tre omgange.

