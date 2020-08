Se billederne: Vendsyssel vandt stort i premieren

BADMINTON:Den seneste badmintonsæson fik en uforløst afslutning for Vendsyssel Elite Badminton (VEB), der på grund af den globale coronakrise meldte afbud til Final4, men til gengæld fik den nye sæson tirsdag aften en god start for vendelboerne.

I sæsonpremieren i Badmintonligaen blev det nemlig hjemme i Arena Nord til en suveræn 8-1-sejr over Odense.

Vendsyssel fik en ønskestart, da de to mixeddobuler med henholdsvis Cheryl Seinen og Robin Tabeling samt Debora Jille og Zvonimir Durkinjak sammen med herresinglen Victor Svendsen hurtigt sørgede for en 3-0-føring.

Foto: Martin Damgård

Alle tre kampe vandt VEB-spillerne uden de store problemer i to sæt.

Derefter fulgte vendelboernes Kirsty Gilmour op med en suveræn 21-4, 21-8-sejr i 1. damesingle, og siden øgede ungarske Laura Sarosi Vendsyssels føring til 5-0, da hun vandt med 21-14, 21-9 over Camilla Martens i 2. damesingle.

Vendsyssels største navn, Jan Ø. Jørgensen, gjorde det også til 6-0. Nordjyden, der har indstillet sin internationale karriere efter mange år på topplan, var godt nok lidt i problemer i andet sæt, men vandt alligevel 21-16, 21-18 over Steffen Rasmussen i 1. herresingle.

Vendsyssel Elite Badminton har forud for denne sæson forstærket holdet med Mathias Christiansen, og i herredouble sørgede han sammen med Robin Tabeling for en 7-0-føring, da Patrick Bjerregaard og Adam Hall blev besejret i to sæt.

Den anden herredouble med Zvonimir Durkinjak og Victor Svendsen fortsatte derefter aftenens trend, da de i to sæt besejrede Mads Thøgersen og William Kryger Boe og gjorde det til 8-0.

I aftenens sidste kamp blev det dog til det første og eneste nederlag til VEB, da Odenses damedouble med Sara Thygesen og Maiken Fruergaard Sørensen som ventet viste sig for stærk for Cheryl Seinen og Debora Jille, der tabte 10-21, 19-21.