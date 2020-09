Se billederne: Videodrama og straffeslag, da Aalborg Pirates slog Frederikshavn

ISHOCKEY:Aalborg Pirates trak sig fredag aften sejrrigt ud af sæsonens første nordjyske brag i Metal Ligaen i ishockey.

Hjemme i Bentax Isarena besejrede de Frederikshavn White Hawks med 4-3 efter overtid og straffeslag. Josh MacDonald og Kirill Kabanov scorede for hjemmeholdet, mens kun Justin Shugg formåede at scorede for gæsterne.

Aalborg Pirates startede også kampen klart bedst, og efter tre minutter fik Jonathan Brinkman kampens første store mulighed. Han forsøgte at skøjte forbi gæsternes keeper og sætte den ind med baghånden, men Mathias Seldrup klarede flot fra sig.

Bortset fra en løs chance til Aleksandr Bumagin truede Frederikshavn ikke for alvor piraternes mål i kampens indledning. Derfor var det helt efter bogen, at Kirill Kabanov efter godt fem minutter scorede til 1-0 for Aalborg. En fejlpasning fra Frederikshavn i egen zone blev hurtigt ekspederet videre af Carl Neill, og foran mål styrede russeren utageligt pucken i nettet.

I 2. periode pressede hjemmeholdet fortsat på, men nu begyndte Frederikshavn at blive markant farligere på deres kontraangreb. Radim Piroutek brændte det første store tilbud, men halvvejs i kampen fik samme Piroutek sat pucken ind bag George Sørensen til 1-1.

Den udlignende scoring skulle dog ses igennem på video af flere omgange af kampens dommere, fordi der var tvivl om, hvorvidt Frederikshavn-spilleren brugt benet til at score. Målet fik dog lov at stå, hvilket også så korrekt ud.

Modsvaret fra Pirates kom dog blot tre minutter senere, da Kirill Kabanov for anden gang var på pletten for hjemmeholdet, og 2-1 var også stillingen før sidste periode.

I tredje periode bølgede kampen frem og tilbage. Pierre-Olivier Morin misbrugte en stor mulighed for Aalborg Pirates, men Frederikshavn fik et par endnu større kontrachancer, hvor de var to mod én - uden at kunne konvertere på de store muligheder.

Udligningen lå i luften, og den blev sat ind med otte minutter tilbage, af Nikolaj Krag Christensen, der fik lov at stå helt fri og modtage en pasning fra bag mål. Men nok engang var Aalborg Pirates hurtig på aftrækkeren med modsvaret. Godt et minut senere sendte Jeppe Jul Korsgaard en returpuck i nettet til 3-2. Igen skulle situationen ses igennem, men målet fik korrekt lov at stå.

Frederikshavns nye canadier, Justin Shugg, der fik debut fredag aften, viste gode takter, og han sørgede for udligningen til 3-3 med godt fem minutter tilbage, da han klappede pucken helt op i krogen.

Det blev ved 3-3 efter den ordinære tid, og heller ikke i de fem minutters overtid blev der scoret, selvom begge mandskaber havde deres muligheder. Til slut var Pirates dog skarpest på straffeslag, hvor Jesper Jensen brændte kampens sidste af slagsen for Frederikshavn.