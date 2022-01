Se billederne: White Hawks gik målamok i anden periode men mistede næsten sejren i tredje

ISHOCKEY:Frederikshavnerne havde ikke tabt hjemme mod Herlev Eagles siden december 2016, og det skulle heller ikke blive tilfældet, da White Hawks vandt med 5-4 over gæsterne fra Herlev i et dramatisk opgør.

White Hawks-mandskabet var blevet forstærket siden nytårsbragende mod Aalborg Pirates, hvor frederikshavnerne havde tre spillere ude med corona. Disse spillere var igen vendt retur, men hjemmeholdet måtte i stedet undvære blandt andet Eemeli Räsänen og Jeppe Vinther.

Det mærkede hjemmeholdet dog ikke til, og frederikshavnerne dominerede gennem stortset hele kampen på trods af, at man måtte stille op med tre og en halv kæde. Gæsterne var trætte efter at have spillet dagen forinden i Herning, og det gav plads til Frederikshavn-spillerne, der på ingen måde manglede energi.

Efter flere gode muligheder var det derfor også hjemmeholdet, som fik skudt opgøret i gang, da Mads Larsen sendte pucken i målet til 1-0 efter 10 minutter.

White Hawks-backen modtog en klasse aflevering fra kaptajn Jesper Jensen inde foran målet, som han lettere elegant sendte forbi Herlev-målmanden.

Det lykkedes dog også udeholdet at komme på måltavlen blot tre sekunder inden pausen, hvor Mathias Asperup sendte pucken bagom ryggen og videre til Herlev-topscoreren Anton Johansson, der fra blå linje skød den helt op i venstre hjørne og forbi Tadeas Galansky til 1-1.

Kampfakta Frederikshavn White Hawks - Herlev Eagles 5-4 Periodecifre: 1-1, 4-0, 0-3 Mål: 1-0 Mads Larsen (10.24), 1-1 Anton Johansson (19.57), 2-1 Jesper Jensen (20.43), 3-1 Nikolaj Kragh-kristensen (23.54), 4-1 Radim Piroutek (35.40), 5-1 Alexander Bumagin (37.33), 5-2 Peter Emil Lauritzen (53.53), 5-3 Alexander Lindqvist-Hansen (55.33), 5-4 Alexander Lindqvist-Hansen (59.33) Udvisningsminutter: Frederikshavn 4, Herlev 6 VIS MERE

White Hawks-kaptajn Jesper Jensen viste endnu en gang karakter, og efter blot 43 sekunder af anden periode blev han sendt alene afsted mod Herlev-målet, hvor han stille og roligt skød pucken i nettet til 2-1, hvilket gav hjemmeholdet føringen tilbage.

Og den skulle hjemmeholdet hurtigt få udbygget til 3-1 kort tid efter, da Nikolaj Kragh-Kristensen sendte et skud afsted i powerplay, som Herlev-målmanden ikke kunne nå at reagere på.

Som prikken over i'et fik Radim Piroutek bragt White Hawks yderligere foran med 4-1, mens Alexander Bumagin fik udbygget føringen til 5-1 få minutter inden pausen, hvilket gjorde det nærmest umuligt for gæsterne at komme tilbage i kampens tredje periode.

Selvom hjemmeholdet kom ud til tredje periode med samme målsøgende spil som tidligere, så kom Herlev-målmanden i vejen for flere White Hawks-mål i kampen, da han stod en flot periode mellem stængerne.

Tilgengæld lykkedes det gæsterne at komme på måltavlen for anden gang i kampen, da Peter Emil Lauritzen fik reduceret til 5-2 med lidt over fem minutter tilbage af kampen.

Og det stoppede ikke der. En udvisning til Nikolaj Kragh-Kristensen gav gæsterne endnu et powerplay, som man allerede havde bevist, at man var farlig på. Og ganske rigtigt fik Herlev reduceret yderligere til 5-3, med fire minutter igen, hvilket gav kampens døende minutter noget mere spænding, end hjemmeholdet nok havde regnet med og håbet på.

Med under 30 sekunder igen gjorde Alexander Lindqvist-Hansen det endnu en gang for gæsterne og reducerede til 5-4. Gæsterne formåede dog ikke at få sendt den sidste puck i nettet, og derfor kunne White Hawks-spillerne alligevel juble, da slutfløjtet lød, og man fik sejren i hus på 5-4 efter en dramatisk tredje halvleg.