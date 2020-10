Se billederne: White Hawks kom på vingerne igen

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks fik fredag aften eftertrykkeligt lagt en kedelig stime med tre kampe uden sejr bag sig, da det hjemme i Frederikshavn blev til en overbevisende 5-2-sejr over Esbjerg Energy.

Canadiske Justin Shugg bragte Frederikshavn på sejrskurs med lidt mere end et minut tilbage af første periode, og 40 sekunder inde i anden periode blev det også 2-0 ved Alexander Bumagin.

Små seks minutter inde i anden periode stod de to målscorere for forarbejdet, da Jesper Jensen havde sidste stav på Frederikshavns 3-0-mål.

Kort efter fik den tidligere White Hawks-spiller Søren Nielsen ganske vist reduceret for Esbjerg, men små to minutter før anden periodes udløb gjorde Mads Larsen det til 4-1 for White Hawks.

12 minutter inde i tredje periode fik Andreas Grundtvig reduceret til 2-4, men Frederikshavns sejr blev aldrig bragt i fare. 15 sekunder før tid afgjorde Alexander Bumagin nemlig endegyldigt kampen med sin anden scoring fredag aften.

Frederikshavn skal i kamp igen på tirsdag ude mod Esbjerg.