Se de glade jubelbilleder: Sådan blev Pirates-triumfen fejret

ISHOCKEY:Det var umuligt at overdøve de ekstatiske Pirates-fans i minutterne efter pokalen atter var kommet på Aalborg-hænder. I stedet kunne en af finalens Pirates-profiler bare overgive sig til stemningen og suge det hele ind.

- Prøv lige at hør. Det er jo derfor vi spiller hockey. Det betyder alt for holdet og organisationen, at vi vinder sådan en titel. Det er så fedt, at pokalen langt om længe er tilbage i Aalborg, siger Mikkel Højbjerg, der scorede til både 4-2 og 5-2.

Han havde i det hele taget en fremragende finale, for det blev også til en assist og ikke mindst det sædvanlige hestearbejde i holdets tjeneste.

- Det er da sjovt at levere sådan i en finale, men det her er jo en holdpræstation, for det var holdet, der kørte den her hjem, siger Mikkel Højbjerg, der til medaljeoverrækkelsen måtte iføre sig brormand Martin Højbjergs trøje, da hans egen var givet væk til en fan.

Efter omklædning er der ikke den store tvivl hos Mikkel Højbjerg om, hvad der skal ske.

- Vi skal have nogle øl, og så tror jeg, der venter en partybus på os, der skal køre os i "Gaden". Vi skal i hvert fald ind og feste i "Gaden", siger Mikkel Højbjerg.

Sådan ser et vinderhold ud.

En anden Pirates-spiller, der med garanti også skulle ud og give den gas var Lasse Bo Knudsen, der blev sendt til tidlig omklædning med en Game Misconduct cirka halvvejs i kampen.

Ude i piraternes omklædningsrum kunne han så vandre hvileløst rundt og vente på, at holdkammeraterne gjorde arbejdet færdigt.

- Det var helt forfærdeligt. Jeg havde nerverne uden på tøjet. Jeg synes bestemt ikke, det var sjovt. Jeg havde helt sikkert lyst til at hoppe ind på isen, men gutterne klarede det fint, og det viser bare en kæmpe styrke, siger Lasse Bo Knudsen.

Vicekaptajnen ved om nogen, hvad det gør for et hold og gruppe, når man oplever den slags succes, som Pirates oplever med sådan en titel.

- Jeg tror, den her titel kan få en vigtig indflydelse på resten af sæsonen. Ikke mindst på grund af måden, som vi er begyndt at spille på. Vi er begyndt at forstå, at vi ikke hele tiden skal forsøge det fancy spil, og vi er begyndt at stå ordentligt på banen, så vi tænker defensivt først. Det er jo netop den måde, man vinder trofæer på, siger Lasse Bo Knudsen.

Herunder kan du se de billeder som Nordjyskes fotograf Claus Søndberg skød under fejringen.