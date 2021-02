Se de mange billeder: Aalborg Pirates vinder uskøn kamp

ISHOCKEY:Høje redningsprocenter var tirsdag aften skyld i, at der ikke blev scoret mange mål i kampen mellem Aalborg Pirates og Rødovre Mighty Bulls. Hjemmeholdet kunne notere sig for en redningsprocent på 94, mens det for gæsternes vedkommende resulterede i det lidt mindre tal, 89.

I både første og anden periode var det udeholdet fra Rødovre, som kom bedst ud af omklædningsrummene, men de formåede ikke at omsætte de gode perioder til mål.

Derfor kunne Aalborg Pirates hjemtage en snæver sejr på 3-1.

Tirsdag aften var der opgør mellem top og bund i Metal Ligaen, da Aalborg Pirates i Bentax Isarena tog imod Rødovre Mighty Bulls. Foto: Henrik Bo

Du kan se samtlige billeder fra opgøret nederst i artiklen.

Aalborg Pirates - Rødovre Mighty Bulls 3-1 Periodecifre: 1-0, 1-1, 1-0 Mål: 1-0 Josh MacDonald (14.12), 2-0 Jonas Jakobsen (27.57), 2-1 Phillip Schultz (28.30), 3-1 Kiril Kabanov (59.59) Udvisninger: Aalborg 1x2 minutter, Rødovre 3x2 minutter VIS MERE

På trods af at gæsterne fra Rødovre Mighty Bulls på forhånd var undertippede, var det faktisk vestegnsmandskabet, der indledte første periode bedst.

Det lignede i et stykke tid, at første periode skulle ende uden mål, men Pirates' Josh MacDonald ville det anderledes, og han bragte hjemmeholdet foran kort før pausen.

Flere mål kom der ikke i første periode, og så kunne mandskaberne forlade isen til 18 minutters pause.

Også i anden periode kom gæsterne bedst ud, og de adskillige afslutninger krævede flere solide redninger fra George Sørensen, som afviste det meste og stod en hæderlig kamp.

Rødovre Mighty Bulls formåede ikke at udnytte den spillemæssige dominans i anden periodes indledning, og så var det igen Aalborg Pirates, som kynisk kunne fortsætte festen. Jonas Jakobsen blev spillet fri, tog aftræk og driblede herefter uden om William Rørth i Rødovre-målet og dermed sendte hjemmeholdet pucken i nettet for anden gang i kampen.

Rødovre fik dog reduceret ikke længe efter. Faktisk skulle der kun gå 33 sekunder. Det var Phillip Schultz, som kombinerede sig fint igennem Pirates' defensive kæde med hjælp fra sine medspillere, Guillaume Leclerc og Jeremy Beaudry.

Rødovres Guillaume Leclerc blev med seks minutter tilbage af anden periode spillet fri og havde således frit udsyn mod George Sørensens mål. Pirates-målmanden fortsatte dog de elegante takter og fik pareret bolden forbi.

Hjemmeholdet fik tildelt et straffeslag tre minutter før pause, men Mikkel Højbjerg formåede ikke at udnytte den store chance.

Aalborg Pirates havde tydeligvis sat sig for at sætte dødsstødet ind i begyndelsen af tredje periode. Det fik udeholdets målmand, John Muse, også at føle, da han tre minutter inde i perioden kom i karambolage med en Pirates-spiller. Muse blev liggende på isen, og i første omgang kunne det godt se alvorligt ud, men han skulle altså kun bruge omtrent et minuts tid, før han atter kunne rejse sig.

Også en Pirates-spiller fik den kolde is at mærke med sit hoved. Denne gang var det Lasse Bo Knudsen, som blev jordet i en hård duel.

Mod slutningen af tredje periode var der for begge mandskaber fine muligheder for mål. I kampens sidste minut havde Rødovre et markant spilovertag. Efter en timeout besluttede udeholdet sig for at satse og fuldføre kampen uden målmand.

Det resulterede i, at Aalborg Pirates kunne bringe sig foran med 3-1, da Kirill Kabanov kom igennem til et mål, der jo som bekendt var tomt. Det var derfor en nem sag for russeren at lukke kampen i det sidste sekund af kampen.