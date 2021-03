Se de mange billeder fra den store sejr: Danmark ydmyger nummer 177 på verdensranglisten

FODBOLD:Den anden kamp i gruppespillet til VM-kvalifikationen, der via avancement giver adgang til slutrunden i Qatar, blev spillet på MCH Arena i Herning søndag aften.

Der var på forhånd lave forventninger til gæsterne fra Moldova, og de spillede da heller ikke over evne.

Danskerne havde ganske let ved at spille sig frem til store muligheder og oversteg også med lethed gæsterne på dødbolde.

Inden kampen skulle de to nationalmelodier selvfølgelig synges. Den danske blev sunget af danske fans - ikke på stadion, men fra en optagelse fra en stund, hvor der stadig var tilladt fulde huse i Parken.

Ligeledes foregik en sagte protest mod menneskerettighederne - eller mangel på samme - i forbindelse med stadionbyggerierne til næste års VM i Qatar, idet de danske landsholdsspillere var iklædt røde t-shirts. "Football supports changes" (på dansk; "Fodbolden støtter ændringer"). Akkurat, som der også stod på Hollands landsholdstrøjer forleden.

Landstræner Kasper Hjulmand brød ud i rosende vendinger, da Andreas Skov Olsen efter omtrent seks minutters spil kom frem til en mulighed. Roserne gik dog ikke på selve afslutningen, men kombinationen op til.

I det hele taget var kanonerne skarpt stillet mod det moldoviske mål i de indledende 10 minutter. For det meste var det dog ikke andet en ren krudtslam, der fes ud.

Et frispark blev vekslet til et straffespark, da en moldover begik en forseelse i det lille felt. Catalin Carp gjorde brug af ulovlige midler. Derfor kunne Kasper Dolberg gøre sig klar fra 11-meter-pletten.

Kasper Dolberg sendte Danmark i front på et straffespark.

Afslutningen blev placeret i målets venstre side, mens den moldoviske målmand, Stanislav Namasco, gik til den anden side.

1-0 til Danmark efter 17 minutters spil.

Allerede fire minutter senere var danskerne igen på færde.

En tilbagelægning med hovedet gik galt for Moldovas venstreback, Oleg Reabciuk. Mistimingen blev opsnappet af Andreas Skov Olsen, der elegant lagde bolden videre til sin angrebskollega, Mikkel Damsgaard. 2-0.

Ren målgalore skulle det da også udvikle sig til. Mindre end en halv time spillet af kampen, og så brød danskerne en kontra. For anden gang på blot få minutter kunne Mikkel Damsgaard således prikke sin anden scoring i nettet, efter at Moldovas forsvar var kørt godt rundt.

En spiller, der ellers ikke scorer så tit, ville også lege med i det, der efterhånden ville kunne betegnes som en legestue med danskerne i hovedrollen som et ellevildt barn, der netop har fået det ønskede legetøj i julegave. Jens Stryger Larsen trak bolden bag om støttebenet og sendte bolden mod det lange hjørne uden chance for målmand Namasco.

Lettere tilfældigt skulle det femte mål til Danmark også falde i løbet af første halvleg. Det var Mathias Jensen, der opsnusede, at en skudmulighed ikke skulle passeres.

5-0, og så kunne Moldova efterhånden indstille sig på en flyvetur hjem til hovedstaden Chisinau uden point.

Kort inde i anden halvleg skulle ydmygelsen også tangere tenniscifre. Mikkel Damsgaard smed et ballonindlæg ind i hovedet på Kasper Dolberg, som let kunne sende den anden scoring for hans vedkommende i netmaskerne.

Efterhånden kølnede interessen for at score endnu et mål af, og danskerne var formentligt fint tilfredse med den store føring.

Moldova spillede sig frem til et par muligheder, dog uden at have nævneværdige forsøg mod mål.

Det var dog ikke gæsterne, der stod for kampens næste scoring. Det gjorde i stedet Hoffenheim-offensivspilleren, Robert Skov, som efter at have fundet balancen, udplacerede Moldovas målmand.

Fem minutter senere lagde indskiftede Christian Eriksen bolden til rette for også indskiftede Marcus Ingvartsen, men Union Berlin-angriberens afslutning var utilstrækkelig.

De to kombinerede sig dog frem til en scoring tre minutter efter. Her var det Christian Eriksens afslutning, der ikke fik nok, men Marcus Ingvartsen fulgte op på riposten.

Kampens azerbaijanske dommer fløjtede kampen af efter 90 minutter på uret. Der var ikke behov for yderligere tillægstid.

Således endte det altså med hele 8-0 i Herning.

Sampdorias Mikkel Damsgaard blev kåret til kampens spiller.

Dermed har det danske landshold vundet de første to kampe i VM-kvalifikationen i gruppen, hvor kun førstepladsen giver endegyldig adgang, mens andenpladsen sendes ud i playoff-kampe.

Næste kamp for Danmark er på udebane mod Østrig onsdag aften. Kampen spilles på Ernst Happel Stadion i Wien.

