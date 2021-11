Se de ni mål: Aalborg Pirates fik perfekt afslutning på ishockeyweekend

ISHOCKEY:Weekendens europæiske Continental Cup startede med et nederlag til Sheffield Steelers, men søndag aften var det Aalborg Pirates, der kunne juble over en finaleplads, mens englænderne og deres medrejsende fans måtte rejse slukørede hjem fra Aalborg.

Tre hold sluttede alle på seks point, men målscoren kom i den sidste ende Aalborg Pirates og HK Gomel fra Hviderusland til gode.

- Vi holdt os til konceptet gennem alle 60 minutter, siger kaptajn Julian Jakobsen efter 7-2-sejren over lettiske Olimp Riga søndag aften.

Se alle ni mål fra kampen herunder:

- Letterne prøvede ellers at få en lidt anden agenda ind i kampen til slut, siger Julian Jakobsen med henvisning til flere lettiske svinestreger i tredje periode.

- Det lykkedes at slippe helskindet ud af det, og det var samtidig vigtigt, at vi kom videre til den finaleserie, for det er fedt at få lov til at spille om en titel, påpeger han.

Pirates-kaptajnen var den helt store oplevelse mod Olimp Riga med tre assists og en scoring.

- Første mål den her weekend var at komme videre, men dernæst har fokus været at få alle mand spillet ind og få folk tilbage fra skader. Den mission er lykkedes her ved Continental Cup, hvor vi har spillet med fire dygtige kæder hele vejen.

- Nu skal vi bare blive lidt skarpere på at få skåret ned på skiftenes længde, for det er, når alle mand bliver involveret, at vi er bedst, forklarer Julian Jakobsen.

Kampfakta IIHF Continental Cup Aalborg Pirates - Olimp Riga 7-2 Periodecifre: 1-1, 2-0, 4-1 Mål: 0-1 Aleksejs Sirokovs (05.21), 1-1 Charlie Curti (12.59), 2-1 Kirill Kabanov (22.53), 3-1 Kirill Kabanov (26.14), 4-1 Jeppe Jul Korsgaard (45.58), 5-1 Pierre-Olivier Morin(54.00), 6-1 Julian Jakobsen (55.27), 7-1 Pierre-Olivier Morin (55.55), 7-2 Krists Apsitis (57.37) Udvisninger: Pirates 5x2 min, Riga 8x2 min + 1x5+20 min (Kristians Zelts) VIS MERE

Se hele interviewet med Julian Jakobsen herunder:

Udover et gensyn med HK Gomel fra Hviderusland, så bliver modstanderne ved januar måneds finalestævne Karaganda fra Kasakhstan og Krakow fra Polen.

Der er endnu ikke udpeget en vært, men Aalborg Pirates kommer næppe til at byde ind på den rolle. I den pågældende weekend er Sparekassen Danmark Isarena i hvert fald afsat til den indendørs fodboldturnering KMD Cup.