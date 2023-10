Se de otte mål: Sejrstørken fortsætter i Frederikshavn

11 kampe og stadig ingen sejr. Ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks udbyggede mandag aften holdets negative stime og har endnu ikke smagt sejrens sødme i denne sæson.

Det var et af Metal Ligaens tophold, der var på besøg i Frederikshavn, og fynboerne dominerede i lange perioder af kampen. Den definitive afgørelse faldt dog først i kampens sidste minut, hvor Odense scorede til slutresultatet 5-3.

Se alle kampens mål herunder - bragt i samarbejde med Metalligaen.tv:

Kampen var målløs indtil fem minutter inde i 2. periode, hvor Odense med to hurtige kasser ødelagde stemingen i Nordjyske Bank Arena. Svenskeren Pontus Englund fik dog reduceret før sidste periode, og hans første sæsonscoring pustede nyt liv i opgøret.

Frederikshavn White Hawks - Odense 3-5 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-0, 1-2, 2-3

Mål: 0-1 Harijs Brants (25:38), 0-2 Sebastian Ehlers (29:00), 1-2 Pontus Englund (31:34), 1-3 Markus Jensen (41:59), 1-4 Sebastian Ehlers (43:58), 2-4 Mikkel Bertelsen (45:33), 3-4 Pontus Englund (58:08), 3-5 Joakim Thelin (59:42)

Udvisninger: Fr.havn 4x2 min., Odense 1x2 min.

Tilskuere: 882 VIS MERE

To nye fynske scoringer tidligt i 3. periode så dog ud til at slukke Frederikshavns tro, men moralen er stadig intakt. Mikkel Bertelsen fik hurtigt reduceret til 2-4, og med knap to minutter tilbage lavede Pontus England sit andet mål i kampen til 3-4.

Så trak White Hawks målmand Tadeas Galansky ud i jagten på udligningen, men som det så ofte sker, scorede modstanderen i stedet i det tomme net og slukkede 18 sekunder før tid høgenes sidste håb.