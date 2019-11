Se den vanvittige afslutning fra Hobro

FODBOLD:Der var masser af chancer, fire mål og god underholdning, da Hobro søndag tog imod FC Nordsjælland på DS Arena.

Gæsterne troede, at de havde sikret sejren, da Ibrahim Sadiq scorede kort før tid, men Edgar Babayan sikrede det ene point for Hobro i overtiden på et straffespark.

Se alle højdepunkterne fra kampen her: