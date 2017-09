Se Edison Flores med flot scoring

FODBOLD: Edison Flores var endnu en gang på pletten for Peru, da han 10 minutter inde i 2. halvleg bragte hjemmeholdet foran 1-0 i VM-kvalifikationskampen mod Bolivia i Lima.

AaB-spilleren fangede en clearet bold lige uden for feltet, og med venstrebenet sendte han bolden helt op i det ene målhjørne.

Peru vandt kampen med 2-1, og holdet indtager dermed sjettepladsen i VM-kvalifikationen med 21 point for 15 kampe, hvilket er blot to point fra både femtepladsen, der sikrer playoff-kampe, og fjerdepladsen, der giver direkte adgang til næste sommers VM-slutrunde i Rusland. Edison Flores har scoret 7 gange i 20 landskampe for Peru.

Alle hold mangler tre kampe i den sydamerikanske VM-kvalifikation. Peru møder Ecuador på udebane i næste runde af VM-kvalifikationen. Kampen spilles tirsdag aften kl. 23.00 dansk tid.

Se målet i klippet herunder.

