Se med live: AaB møder slovakisk tophold på Malta

FODBOLD:AaB spiller i dag den tredje og sidste kamp på superligaholdets træningslejr.

Modstanderen med kampstart 12.30 er slovakiske Spartak Trnava, og opgøret kan ses live her på nordjyske.dk.

Efter nyheden om, at Tim Prica bliver udlejet, så spiller han ikke kampen. AaB må også se bort fra Rufo, da spanieren har nogle mindre knæproblemer. Rasmus Thelander og Jakob Ahlmann kommer heller ikke i kamp.

Jacob Rinne har også skrantet en smule på træningslejren, hvor han indtil videre har set først Theo Sander og siden Andreas Hansen vogte målet i kampene.

- Det er aldrig godt at være syg. Specielt ikke på en træningslejr, hvor man skal optimere på tingene på banen og socialt. Men jeg er helt frisk nu og klar til at steppe op i mandagens kamp, for de to andre målmænd har gjort det godt, siger svenskeren.

Han håber på, at AaB kan afslutte træningslejren med en sejr, men han understreger, at betingelserne ikke er helt optimale.

- Det er lidt specielt, at vi ikke har en cheftræner på bænken, og samtidig har vi skiftet rigtig meget ud i kampene hernede, pointerer Jacob Rinne.

AaB's startopstilling er følgende (3-5-2): Jacob Rinne - Daniel Granli, Mathias Ross, Anders Hagelskjær - Kristoffer Pallesen, Malthe Højholt, Magnus Christensen, Iver Fossum, Frederik Børsting - Aleksandar Trajkovski, Milan Makaric

Spartak Trnava overvintrer på andenpladsen i hjemlandets bedste række og har i denne sæson også deltaget i Europa Conference League, hvor holdet dog blev ekspederet ud i kvalifikationen af israelske Maccabi Tel Aviv.

Den mest kendte spiller hos slovakkerne er forsvarsspilleren Martin Škrtel, der har en fortid hos Liverpool, mens holdets topscorer i sæsonen med syv mål er nordmakedonske Milan Ristovski.

Der er kampstart klokken 12.30, og det er gratis at se med her på siden.