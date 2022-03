Se højdepunkter: Aalborg Pirates tabte på isen men modtog siden en god nyhed

ISHOCKEY:Pucken gik ikke Aalborg Pirates vej, da de lørdag aften mødte Chracovia Krakow fra Polen i den europæiske Continental Cup.

Hjemmeholdet havde pucken mest, men gæsterne var klogest og vandt 4-0 - til stor fortvivlelse for aalborgensernes spillere.

Se højdepunkter fra kampen nederst i artiklen

- Det var et tungt nederlag. Vi sad på kampen, som vi også plejer at gøre i den hjemlige liga, men vi mødte nogle smarte polakker, der spillede os klogt, erkender Thomas Spelling.

Pirates-forwarden kigger dog også indad, når han skal finde forklaringen på nederlaget.

- Vi gjorde ikke selv det, der skulle til for at vinde. Det gjorde vi vel egentlig først i slutningen af 3. periode, hvor vi kom ind foran deres målmand. Sådan skulle vi have spillet i hele kampen.

Trods nederlaget og den forspildte mulighed for at vinde Continental Cup og få en billet til Champions Hockey League, så fik aalborgenserne alligevel overrakt en god nyhed efter slutfløjtet.

SønderjyskE tabte nemlig deres kamp lørdag aften i Metal Ligaen til Rungsted, og det betyder, at Aalborg Pirates nu er sikker på at vinde grundspillet og møde rækkens nummer otte fra Herlev Eagles i kvartfinaleserien.

- Det var trods alt en god nyhed. Nu må vi se, hvordan vi skal prioritere de to kampe frem mod slutspilsstarten på fredag, siger Thomas Spelling med henvisning til Continental Cup-kampen mod Saryarka Karaganda fra Kasakhstan søndag aften - direkte her på nordjyske.dk - og mødet med Odense i Metal Ligaen på tirsdag.

- Hvis vi skal spare kræfter, så synes jeg personligt, at vi skal gøre det i morgen (søndag). Kampen tirsdag mod Odense skal bruges til at justere de sidste ting før slutspilsstarten, mener Thomas Spelling.