Se højdepunkter: Lortemål og spildominans fylder i AaB-lejr efter Malta-test

FODBOLD:Hos AaB var der tilfredshed med spillet, men skuffelse over ikke at vinde, da superligaholdet mandag afsluttede træningslejren på Malta med at spille 1-1 mod slovakiske Spartak Trnava.

AaB kom bagud efter bare fem minutters spil, da man blev fanget i ubalance på en lang fremlægning.

- Det var lidt et lortemål at slippe ind, og det samme skete i den forrige kamp, så det bliver vi nødt til at lære af, siger fungerende træner Oscar Hiljemark.

AaB - Spartak Trnava 1-1 (1-1) Mål: 1-0 Alex Ivan (6. minut), 1-1 Milan Makaric (41. minut) AaB’s startopstilling (3-5-2): Jacob Rinne (Andreas Hansen, 38. minut) - Daniel Granli (Kasper Kusk, 62. minut), Mathias Ross, Anders Hagelskjær - Kristoffer Pallesen (Casper Gedsted, 79. minut), Malthe Højholt (Pedro Ferreira, 62. minut), Magnus Christensen, Iver Fossum, Frederik Børsting (Marcus Hannesbo, 79. minut)- Aleksandar Trajkovski (Louka Prip, 46. minut), Milan Makaric (Kasper Høgh, 46. minut) VIS MERE

AaB dominerede i de sidste 85 minutter, men det blev kun til det ene mål, som Milan Makaric headede i nettet i slutningen af første halvleg.

Se kampens højdepunkter herunder:

- Jeg synes, at vi spillede en rigtig god kamp og kontrollerede store dele af den. Derfor føles resultatet også som en skuffelse. Vi havde absolut mulighederne til at score flere mål, så vi skal hjem og finde de detaljer, der gør, at vi bliver skarpere foran målet, siger Oscar Hiljemark.

Iver Fossum var AaB's bedste i kampen og var overalt på banen. Det trækker dog ned, at nordmanden brændte en friløber i anden halvleg.

Derudover lyste især Magnus Christensen op på AaB's defensive midtbane. Efter en sløj første kamp og en bedre anden kamp på træningslejren fandt vendelboen for alvor melodien mod Spartak Trnava.

Magnus Christensen i aktion i mandagens kamp. Foto: Lars Pauli

- Spillet sad meget bedre, og pasningerne var mere præcise, og det er jo dejligt både for mig selv og holdet at opleve. Vi burde bare have scoret en eller to kasser mere, men der manglede noget kynisme foran kassen, lyder det fra Manus Christensen, der heller ikke var helt tilfreds med kampens sidste kvarter.

- Jeg synes, at vi faldt lidt i søvn til sidst, men benene er selvfølgelig også tunge efter en hård træningslejr med tre kampe, lyder det fra midtbanespilleren.

Udover de brændte chancer var det største minus ved kampen, at målmand Jacob Rinne måtte lade sig udskifte - med hvad der lignede lyskeproblemer.

Jakob Ahlmann og Rasmus Thelander var slet ikke med i kampen, men det skyldtes sygdom.

AaB's U19-hold er i øvrigt også på Malta i øjeblikket, og de rundede mandag af med at besejre Marsaxlokk fra middelhavsøens næstbedste række med 4-1. Målene blev sat ind af Oliver Ross (2), Oscar Meedom og Jeppe Røge.

Foto: Lars Pauli

