Se karaktererne: Danmark viste høj klasse i Østrig

FODBOLD:Danmark har et landshold, der i den grad folder sig ud i disse måneder. Senest blev Østrig nedlagt 4-0 i en kamp, hvor det danske landshold viste en skarphed, der kalder på ord som historisk, klasse og perspektivrigt.

Efter en lige første halvleg, fik Danmark for alvor løbet Østrig ned efter pausen, og med Thomas Delaney som indpisker, Martin Braithwaite som den evige dybe trussel og Andreas Skov Olsen som aftenens store stjerneskud har Danmark udstukket kursen mod VM i Qatar i december 2022.

I 2010 debuterede en 18-årig Christian Eriksen for Danmark på samme stadion, og 11 år senere stemplede et nyt stjerneskud for alvor ind på den danske landsholdshimmel. Andreas Skov Olsen kom ind og scorede to mål, hvor især målet til 4-0 var af en sådan kaliber, at det kan blive definerende for hans videre landsholdsfærd.

Se alle Nordjyskes bedømmelser og begrundelserne i karakterbogen her:

Den danske målmand havde forbavsende få redninger. Han fulgte de østrigske afslutninger godt til dørs.

Daniel Wass leverede en stabil indsats på back-positionen, hvor han kun kom i problemer, når andre spillere svigtede i organisationen. Offensivt er han set bedre, men det var solidt.

Kaptajnen leverede en klassekamp, hvor han i de direkte dueller mod tårnhøje Sasa Kalajdzic kom ud som vinder langt de fleste gange. Derudover var han sikker i sin boldomgang.

Chelsea-stopperen fremstod vanen tro sikker med bolden og de defensive pligter blev også løst med autoritet.

Østervrås svar på Roberto Carlos spillede sin bedste landskamp, Han bliver bare bedre og bedre fra kamp til kamp. Fremtiden tegner lys for Mæhle, der giver løfter om en fremtid på øverste hylde.

Dortmund-spilleren var god i de-fasen, hvor han pressede ihærdigt. Det blev også til flere gode diagonal-afleveringer, og han krydrede indsatsen med to assister. Klassepræstation!

Christian Eriksen er bedst, når hans hold har bolden og rum at spille i. Det havde han og Danmark efter pausen, hvor han spillede sig op med resten af holdet.

Der er ingen tvivl om, at Pierre Emile Højbjerg bliver en vigtig mand for Danmark til sommer. Han voksede i takt med, at minutterne gik. Køligheden omkring scoringen til 3-0 er en angriber værdig.

Det blev ikke til mål, men det blev til så meget andet fra den danske kantspiller, der med præstationen placerer sig eftertrykkeligt øverst i det danske kant-hierarki.

Svigtede flere gange sine defensive pligter, og offensiven, som er det primære fokusområde, blev aldrig en faktor. Dårligste danske præstation.

FCK-angriberen er kronisk god i spillet med ryggen til mål. Havde dog svære betingelser. Der er belæg for at tro på noget stort for ham, hvis han kan tage det rigtige skridt videre fra løvehulen.

Et decideret landsholdsgennembrud til Bologna-spilleren, der scorede to mål. Hans indhop er en hver træners våde drøm af en indskiftning.

Fulham-spilleren fik 25 minutter på banen og dermed ikke nok til en bedømmelse.

Sendt på banen med 13 minutter tilbage af kampen.

