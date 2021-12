Se karrieren i billeder: Thomas Enevoldsen sætter støvlerne på hylden

FODBOLD:Han har repræsenteret Danmark ved VM, blev danske mestre med AaB og fulgte sin drøm om en tilværelse i USA. Men forleden satte Thomas Enevoldsen fodboldstøvlerne på hylden, da den 34-årige aalborgenser vandt USL Championship med amerikanske Orange Country.

Dermed afrunder han karrieren efter en anderledes tid i det amerikanske.

- Beslutningen har jeg nået stille og roligt på det seneste. Da jeg skrev under med Orange Country for to år siden, havde jeg i tankerne, at det kunne blive min sidste kontrakt. Så kom hele coronapandemien og den her lockdown, der var rigtig hård i Californien. Man kunne nærmest kun løbe en tur, og sådan var det i tre måneder. Det har været svært at holde sig i gang, og der har været lange perioder, hvor jeg ikke har spillet, fortæller Thomas Enevoldsen, der netop er hjemvendt til bopælen i Aalborg.

Thomas Enevoldsens karriere i billeder

Efter de seneste tre måneder alene i USA - og væk fra partneren Lærke Møller samt deres datter - har Danmark også trukket i den nu forhenværende fodboldspiller.

- Først og fremmest skal jeg bruge tid med min familie nu. Det blev jo udskudt gang på gang, at jeg kunne komme hjem, ford vi blev ved med at vinde derovre. Nu skal Lærke dække håndboldslutrunden i Barcelona, så jeg får en masse tid med Cali, fortæller han.

- Det har ellers været fire fantastiske år i USA. Det har jeg altid drømt om, og det har til fulde levet op til mine forventninger. Det er et fantastisk land med uanede muligheder, og det bliver et stort savn ikke at bo derovre mere.

De spæde tanker om en fortsat fodboldkarriere havde i så fald også været i det amerikanske.

- Jeg kunne måske have set mig selv fortsætte derovre, men det passede ikke ind i mit familieliv. Det var heller ikke aktuelt at tage hjem og spille videre. Det var ikke i mine overvejelser. Nu har jeg været vant til at spille og træne i korte ærmer. Jeg har det ikke længere i mig at have fire sæt tøj på og træne på en kunstgræsbane, siger Enevoldsen.

Thomas Enevoldsen fik sit gennembrud i barndomsklubben AaB. Her var han ligeledes med til at vinde det danske mesterskab i 2008 og efterfølgende kvalificere sig i Champions League. Det står som et stort højdepunkt i karrieren.

- Det var kæmpestort at vinde med ens barndomsklub og hjemby. Det vil altid være indprentet på min nethinde, da vi stod og blev hyldet nede på Nytorv. Det vil jeg huske resten af mit liv. Men det var også stort at spille VM og komme i Champions League med AaB, fortæller han.

Arkivfoto: Bente Poder

- Jeg kigger tilbage på min karriere med stolthed. Jeg har mødt verdens bedste spillere og været på højeste niveau. Så kunne det heller ikke være skrevet bedre, at jeg stopper efter en sæson, hvor vi vinder mesterskabet i USL. Tidspunktet kunne ikke være bedre.

Nu skal den forhenværende fodboldspiller beslutte sig for fremtiden. Her er fodboldverden fortsat med i hans overvejelser - ligesom faren Peter Enevoldsen har bedrevet karriere som træner og sportschef, mens lillebror Simon Enevoldsen er tilknyttet AaB som fysioterapeut.

- Den verden kunne jeg sagtens se mig selv i. Jeg har været professionel fodboldspiller i 16 år, og det har været en form for uddannelse for mig med op- og nedture. Jeg har spillet på højeste niveau og kunne godt se mig fortsætte i en rolle inden for det. Men jeg kan også se muligheder inden for andre områder end fodbold, siger Thomas Enevoldsen.

- Jeg er åben for det meste, og det går an på, hvad mulighederne er. Når folk hører, at man stopper, kommer der jo nogle henvendelse. Men jeg skal ikke kunne sige, om det er i en klub, på tv eller som agent. Vi må se på det. Planen er, at jeg skal finde noget fra januar, lyder det fra ham.

Gennem karrieren har Thomas Enevoldsen repræsenteret AaB, Hobro, FC Groningen, KV Melchen, NAC Breda, Orange County, Sacramento FC og Indy Eleven.