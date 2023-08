Se Landin i aktion: Vi viser Aalborgs testkampe

AALBORG:Niklas Landin, Mikkel Hansen og de øvrige stjerner hos Aalborg Håndbold er i fuld gang med forberedelserne frem mod den nye sæson. Forude venter to testkampe på nordjysk grund, og vi livestreamer dem begge for vores abonnenter.

Lørdag 5. august klokken 13 gælder det et opgør i Fjerritslev mod Leipzig fra den tyske Bundesliga. Den kommenteres her på siden af sportsredaktør Claus Jensen fra Det Nordjyske Mediehus samt håndboldagent Rasmus Skram.

Tirsdag 8. august klokken 19 går det løs igen - denne gang i Arena Nord i Frederikshavn, hvor håndboldligarivalerne fra Skjern er modstanderen. Her sidder sportsjournalist Thomas Jasper ved mikrofonen for sammen med Rasmus Skram at tale seerne gennem testkampen.

Aalborg Håndbold har skiftet markant ud på holdet frem mod den nye sæson, hvor man udover Niklas Landin har fået tilgang af Simon Hald, Patrick Wiesmach, Thomas Arnoldsen, Lukas Nilsson, Aleks Vlah, Jack Turin og Fabian Norsten.

