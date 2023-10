Se målene: Aalborg forværrede Frederikshavns krise

De dobbelte danske ishockeymestre fra Aalborg Pirates kværner videre, og søndag eftermiddag gik det ud over de nordjyske kolleger fra Frederikshavn White Hawks, der på egen is blev slået 6-2.

Dermed er frederikshavnerne isoleret i bunden af Metal Ligaen med blot ét point for otte kampe. De var ellers foran to gange i sæsonens første lokalslag og formåede længe at gøre kampen til en lige affære. I de sidste 20 minutter knækkede filmen dog, da aalborgenserne scorede fire ubesvarede kasser.

Se alle målene herunder - bragt i samarbejde med Metalligaen.tv:

Efter at være blevet spillet helt ned under isen i de første godt seks minutter af søndagens opgør slog Frederikshavn ellers til i allerførste hug. Den tidligere Aalborg-spiller Sebastian Brinkman Andersen fik uhindret lov at hamre pucken op i det ene målhjørne til 1-0.

Scoringen tændte en glød i hjemmeholdet, og men det var stadig Aalborg Pirates, der dominerede. Det var derfor helt efter fortjeneste, at Tommy Giroux inden periodepausen kunne udligne til 1-1 i powerplay.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 2-6 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-1, 1-1, 0-4

Mål: 1-0 Sebastian Brinkman Andersen (6.16), 1-1 Tommy Giroux (17.07), 1-2 Rasmus Lahnaviik (35.22), 2-2 Pierre-Olivier Morin (37.56), 2-3 Jonas Brøndberg (49.57), 2-4 Tommy Giroux (55.55), 2-5 Thomas Spelling (56.28), 2-6 Tobias Ladehoff (59.59)

Udvisninger: Frederikshavn 4x2 min., Aalborg 2x2 min.

Tilskuere: 1332

I anden periode faldt kvaliteten hos begge hold, og det var 20 minutters decideret rodebutik, de blot 1332 tilskuere i Nordjyske Bank Arena var vidner til. Det bekom egentlig Frederikshavn fint, for de fik de største tilbud, og Rasmus Lahnaviik kunne tæt under mål bringe hjemmeholdet foran 2-1.

Føringen holdt dog ikke længe. Rasmus Søndergaard tog en dum udvisning, og i powerplayet viste Pirates noget tiltrængt kvalitet, så Pierre-Olivier Morin kunne udligne til 2-2.

Det var heller ikke ligefrem storslået ishockey, de to hold bød på i sidste periode, men her viste aalborgenserne til gengæld en ekstrem skarphed. Backen Jonas Brøndberg bragte Aalborg foran 3-2 på en sjælden scoring fra hans stok, og siden væltede målene ind bag Tadeas Galansky, så cifrene altså til slut blev så overlegne som 6-2 i gæsternes favør.