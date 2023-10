Se målene: Aalborg vandt igen - godt comeback var ikke nok til den første sejr for Frederikshavn

Med den tredje sejr i træk udbyggede Aalborg Pirates fredag aften forspringet i toppen af Metal Ligaen, da Herlev blev slået med 3-1 på sjællandsk is.

Sejren betyder, at Aalborg Pirates nu er syv point foran nærmeste forfølger i toppen af Metal Ligaen.

Herunder kan du se målene fra Aalborg Pirates' sejr i Herlev. Højdepunkterne er bragt i samarbejde med Metalligaen.tv:

Det blev til gengæld heller ikke fredag aften, at Frederikshavn White Hawks fik hentet sæsonens første sejr.

Med et godt comeback fik høgene ellers vendt 0-2 til 2-2 og dermed tvunget Sønderjyske ud i overtid, men her afgjorde Daniel Madsen kampen til sønderjysk fordel, og derfor måtte hjemmeholdet nøjes med et point.

Du kan se målene fra kampen herunder.