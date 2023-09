Se målene: Frederikshavn White Hawks smed sejr efter straffeslag

Frederikshavn White Hawks var tirsdag tæt på at sikre deres første sejr i Metal Ligaen under træner Patric Wener. Men efter en føring på 4-1 blev smidt på vendelboernes egen is.

I tredje periode scorede gæsterne fra Herning Blue Fox nemlig tre gange og sendte opgøret ud i overtid samt efterfølgende straffeslag. Her var det den forhenværende White Hawks-cheftræner Pelle Hånberg, som med sit mandskab trak sig sejrrigt ud af opgøret, og dermed må Patric Wener og White Hawks nøjes med sæsonens første point.

Frederikshavnerne har nu tabte sæsonens fire første kampe.

Du kan se alle scoringerne nedenfor. De bringes i samarbejde med Metalligaen.tv.