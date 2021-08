Se målene: Ny Aalborg-profil viste lovende takter trods nederlag i første test

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har denne sommer hentet en stor dansk profil hjem til Metal Ligaen efter ni år i udlandet, og han fik onsdag aften en spillemæssig godkendt debut, selvom resultatet ikke gik aalborgensernes vej.

Patrick Bjorkstrand, der har været forbi både den bedste russiske og finske række samt den amerikanske AHL-division, måtte se Frederikshavn White Hawks løbe med en 3-1-sejr i sæsonens første nordjyske duel i Gigantium Isarena.

Se målene fra Nordjyskes direkte transmission herunder:

1270 tilskuere benyttede chancen for se ishockey igen, da de to nordjyske mandskaber tørnede sammen. Alene det var en sejr, siger Patrick Bjorkstrand.

- Det var fantastisk at spille foran så mange tilskuere. Det er lang tid siden, at jeg har prøvet det. Det betyder så meget, at de er her, for det giver bare en helt anden gejst, siger Pirates’ nye angrebsprofil.

Se hele interviewet med den nye Pirates-spiller herunder:

Hos Frederikshavn White Hawks løb Christopher Frederiksen ikke rundt med armene oppe over hovedet efter 3-1-sejren. Han minder om, at der fortsat er en måned til sæsonstarten,

- Det er dejligt at komme i gang, men der er ikke så meget at sige endnu. Begge hold mangler en del spillere, men vi glæder os til at spille hjemme på fredag, siger han om revancheopgøret, der spilles kl. 19.00 og livestreames her på nordjyske.dk.

Se onsdagens første slag i sin helhed herunder - kommenteret af Claus Jensen og Frederik Åkesson: